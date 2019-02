Arti marziali | Fighting Club Vda trionfa agli Italiani di Muay Thai

Torna il festival dell'Oriente tra Arti marziali - danze e cibo : E, ancora, gli spettacoli dei clown giocolieri Ojarus, e la spettacolare Danza del Leone Acrobatica cinese. Fra le mostre già allestite, quelle sulle katane, sugli abiti tradizionali orientali, sulle ...

Arti marziali : A Lecce come ad Aosta tutti pazzi per Martine Michieletto : Da atleta e campionessa del mondo di muay thai ad insegnante. Oltre 100 fighters a lezione da MArtine Michieletto. La pluricampionessa del Fighting Club Valle d'Aosta è stata l'indiscussa protagonista ...

Tenta di rapinarla minacciandola con una pistola ma lei è una campionessa di Arti marziali : ecco come l’ha ridotto : L’apparenza inganna. Ne sa qualcosa il ladro che ha Tentato di rapinare la 26enne brasiliana Polyana Viana, soprannominata non a caso la “Dama di ferro“: la giovane è infatti una lottatrice UFC, esperta di arti marziali miste. L’episodio è avvenuto a Rio de Janeiro, mentre Polyana stava aspettando un’auto di Uber per tornare a casa quando l’uomo le si è avvicinato con una scusa: “Si è seduto accanto a me ...

Ashab Tamaev - l'Hulk russo stupisce nelle Arti marziali miste : Tamaev, che su Instagram è seguito da oltre un milione di follower, nonostante la giovane età si sta già facendo un nome nel mondo delle arti marziali miste . Recentemente ha fatto il suo debutto ...

Bloody Spell : l'RPG a tema Arti marziali disponibile su Steam Early Access da metà gennaio : Bloody Spell è recentemente apparso su Steam senza particolare clamore, viene descritto come un RPG a tema arti marziali sviluppato dal piccolo team di Elong Games. Dovrebbe essere disponibile su PC in versione Early Access dal 16 gennaio.Come riporta WCCFTECH, Bloody Spell è attualmente completo al 60% e dovrebbe essere rilasciato ufficialmente (parliamo della versione completa) in 8\12 mesi, con molti più contenuti ed addirittura una modalità ...

"Dede" il piastrellista Una vita tra Daspo - Arti marziali e pestaggi in curva : Ma la cruda cronaca racconta che mercoledì sera 'Dede' era lì, acquattato dietro via Novara, con i suoi camerati di 'Blood Honour' e con gli altri teppisti venuti da Nizza, con un solo, semplice ...

Il cellulare cade nella vasca da bagno e la folgora : muore 15enne - campionessa di Arti marziali : Un tragico quanto banale incidente ha sconvolto la Russia: Irina Rybnikova, 15enne giovane campionessa di pancrazio (specialità di combattimento tra lotta e pugilato), è morta fulminata nella vasca da bagno in casa mentre era intenta ad inviare sms col suo smartphone messo in carica. Il telefono, scivolatole dalle mani e finito in acqua, ha ucciso la giovanissima folgorandola.Il corpo senza vita è stato ritrovato dai ...

Arti Marziali. Wing Chun Bordighera - grande successo per l'incontro con il Maestro Franco Regalzi - FOTO - : Il Wing Chun Bordighera dell'istruttore Emmanuel Tolin ha partecipato con grande successo all'incontro avuto con il Maestro di questa disciplina, Franco Regalzi . Il tutto si è svolto presso la ...

Verona - invita una donna a casa e la sequestra per ore : arrestato atleta di Arti marziali : arrestato a Verona un atleta professionista di arti marziali: sabato avrebbe invitato a casa una donna conosciuta in palestra per poi impedirle con la forza di andare via. La ragazza è riuscita a mettersi in contatto con la polizia che ha arrestato l'uomo con l’accusa di sequestro di persona e resistenza.Continua a leggere

Kick boxing e Mma - tutto esaurito per lo show di Arti marziali : Genova. E' stata una serata di sport e solidarietà il debutto a Genova di Bellator, il circuito di sport da combattimento più spettacolare al mondo. All'RDS Stadium 16 incontri tra ring e gabbia con le più grandi stelle mondiali di Kickboxing e MMA, oltre 160 i paesi collegati da tutto il pianeta ...