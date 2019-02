Arrestato il rapper 21 Savage | è negli USA senza visto

21 Savage - il rapper Arrestato in Usa dalle autorità anti immigrazione : Il rapper 21 Savage è stato arrestato dalle autorità anti immigrazione statunitensi. Da oltre 12 anni vivrebbe illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto è avvenuto ad Atlanta poco prima della finale del Super Bowl. Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla stampa d’oltreoceano, il cantante più volte nominato ai Grammy, e nelle posizioni alte delle classifiche Usa con il suo recente I am > I was, sarebbe entrato illegalmente nel 2005 ...