Anticipazioni Uomini e donne puntate della settimana | Teresa bacia Antonio | Luigi in crisi

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma fa una rivelazione e spiazza tutti : Gemma Galgani pensa solo al nuovo corteggiatore? Anticipazioni UeD Gemma Galgani sarà al centro delle polemiche oggi a Uomini e Donne. La dama di Torino aprirà la settimana nel programma condotto da Maria De Filippi e continuerà ad essere contestata per la gestione della sua vita sentimentale. Come di consueto l’appuntamento del lunedì con il dating show di Canale5 sarà dedicato al Trono Over e a Gemma Galgani. La dama nelle ultime ...

anticipazioni Uomini e Donne, al Serale anche Alessia e Aldo: la coppia fa sognare i fan Cosa abbiamo scoperto con le ultime anticipazioni del Serale di Uomini e Donne? Che ci saranno anche Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. Sono prontissimi per partecipare alla registrazione della scelta di Teresa Langella. Da questo si capisce che ci

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo si prepara alla scelta - Giulia sembra la favorita : La scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne, è ormai alle porte: nella registrazione effettuata lo scorso 26 gennaio, infatti, il ragazzo ha annunciato di essere ormai giunto al termine del suo percorso all'interno del dating show e di essere pronto a fare il nome della ragazza che continuerà a frequentare anche quando i riflettori televisivi saranno spenti. Da tempo, Lorenzo ha limitato il campo a due sole ragazze per le quali ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella convince Moriconi a tornare in studio : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 1° febbraio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Teresa Langella. La napoletana è stata rifiutata da Antonio Moriconi che ha deciso di non andare in esterna a causa delle precedenti dichiarazioni di lei su Andrea Dal Corso. Ma la delusione del corteggiatore 23enne è persino aumentata dopo la scoperta di quanto accaduto durante l'incontro di Teresa e Andrew: la coppia, insieme in una stanza ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono classico : ANGELA NASTI nuova tronista : A partire da venerdì 15 febbraio, Canale 5 trasmetterà in prima serata le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, i tronisti attualmente in carica di Uomini e Donne. Proprio per questo, visto che il dating show condotto da Maria De Filippi terminerà a maggio, la redazione sta iniziando ad introdurre altri single in cerca del grande amore e, dopo la presentazione di Andrea Zelletta, nella registrazione di ...

Anticipazioni Uomini e donne : Luigi conosce i genitori di Irene : Si è tenuta ieri 31 gennaio negli studi di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Come annunciato in precedenza, Lorenzo Riccardi non era presente in studio, essendo ormai prossimo alla puntata della scelta in villa. Al suo posto è stata presentata la nuova tronista Angela Nasti, influencer e sorella della famosa fashion blogger Chiara. La sua entrata in scena nel programma è stata caratterizzata dal classico ...

Anticipazioni Uomini e donne del 1° febbraio : Teresa bacia Dal Corso - Antonio deluso : Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 1° febbraio su Canale 5 per il secondo e ultimo appuntamento della settimana, dedicato alla registrazione effettuata lo sCorso 12 gennaio. Questo pomeriggio si ripartirà da Lorenzo Riccardi e dalla sua indecisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo essere uscito con la corteggiatrice laziale, questo pomeriggio il tronista avrà modo di vedere anche la torinese che raggiungerà a Torino e con ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Nasti la Nuova tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: viene presentata la Nuova tronista, Angela Nasti! Scintille tra Ivan Gonzalez ed Andrea Zelletta! Una pretendente di Luigi ha un segreto! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Natalia fa le scarpe ad Ivan Gonzalez! La bella pretendente accetta di uscire con Andrea Zelletta! Tra i due tronisti si accende un forte dibattito! A Uomini e Donne Classico viene presentata la Nuova tronista, Angela ...

Al via, venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, 'Speciale Uomini e Donne: La Scelta', primo dei tre appuntamenti con il docu reality prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, che svelerà in prima...

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa è successo nel trono di Luigi Mastroianni Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 31 gennaio 2019, e possiamo affermare che il trono di Luigi Mastroianni non smette di...

Anticipazioni Uomini e Donne : Zelletta porta via una corteggiatrice a Ivan - Angela debutta : La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 31 gennaio, è stata molto movimentata: le Anticipazioni apparse sul web fanno sapere che una corteggiatrice di Ivan Gonzalez ha ceduto alle avances del nuovo tronista Andrea Zelletta, decidendo di diventare una sua spasimante ufficiale. Viste le imminenti scelte di Teresa e Lorenzo, Maria De Filippi ha presentato al pubblico Angela Nasti, la ragazza che prende il posto della Langella ...

anticipazioni Uomini e Donne, Andrea e Arianna: ecco cosa è successo dopo la scelta Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione. dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne, il desiderio di viversi una grande storia d'amore senza le telecamere del programma è stato più forte di tutto il resto. L'ormai ex tronista di Bologna

Uomini e Donne - trono classico : IVAN e i mancati auguri di compleanno [Anticipazioni] : Iniziano ad arrivare i primi problemi per IVAN Gonzalez nel trono classico di Uomini e Donne: lo spagnolo, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, si è mostrato perplesso riguardo l’atteggiamento assunto dalle sue corteggiatrici Sonia Pattarino e Natalia Paragoni, “colpevoli” di non avergli rivolto nemmeno un pensiero nel giorno del suo compleanno. Le anticipazioni segnalano che ...

Anticipazioni Uomini e donne - Gianni dubita di Cerioli : sospetta un accordo con la scelta : La puntata di Uomini e donne di oggi 31 gennaio concederà ampio spazio alla scelta di Andrea Cerioli, che ha deciso di continuare il suo percorso lontano dal programma insieme ad Arianna Cirrincione. Il tronista ha anticipato i tempi inizialmente previsti per la fine della sua avventura televisiva. Al pari degli altri colleghi, infatti, anche lui avrebbe dovuto fare il suo annuncio durante lo speciale registrato in villa e in onda a partire da ...