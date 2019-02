Anticipazioni Una Vita | l’uscita di scena di Adela | Olga | Martin e Arturo

Anticipazioni Una Vita : Diego entra in coma - Samuel spera che muoia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti del condominio di Acacias 38. Le Anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Diego Alday, interpretato dall'attore Ruben De Eguia. Il primogenito degli Alday comincerà a stare sempre più male, dopo aver contratto una terribile malattia. Una situazione che volgerà a ...

Una vita Anticipazioni : oltre a TRINI - moriranno altri personaggi. Ecco chi… : Sul web spagnolo e italiano c’è stato grande scalpore per l’improvvisa svolta narrativa avvenuta di recente a Una vita: nelle puntate della telenovela in onda attualmente in Spagna, TRINI Crespo (interpretata da Anita Del Rey) è morta dopo essere diventata mamma da pochissimo tempo! Si tratta di un addio davvero a sorpresa, che riporta in auge una “vecchia questione” che accompagna sin dall’inizio le soap ideate da ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 4 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 4 febbraio 2019: Rosina appare distrutta e chiede agli inVITAti di andare via, cacciando così di casa anche il povero Liberto… Per rendere onore al lavoro della sartoria Seler, il vescovo dà il permesso per deviare il percorso della processione della Madonna e a farla passare da Calle Acacias. Inoltre l’alto prelato commissiona alle sarte un altro lavoro, stavolta per Papa Leone XIII in ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : una terribile verità : Beautiful, puntate straniere: Steffy e Liam di nuovo insieme? A Beautiful i colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che Steffy adotterà la piccola Beth, la figlia di Liam e Hope creduta morta. Steffy la chiamerà Phoebe in onore della sorella scomparsa. Hope e Liam sono affascinati dalla bambina. Liam dice a Steffy che è pronto a fare da padre anche a Phoebe oltre che alla loro Kelly. Ritorno di fiamma in ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : una morte inspiegabile : Una Vita, Anticipazioni trame puntate straniere: Celia uccide Trini? Una terribile disgrazia colpirà i Palacios a Una Vita. Nelle puntate in onda in Spagna il pubblico ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa di Trini. Presto la moglie di Ramon darà alla luce una bambina. Trini, dopo esser riuscita a far accettare al marito la gravidanza, dovrà fare i conti con una serie di malesseri. Proprio nelle fasi finali della gestazione la donna ...

Una Vita - Anticipazioni : Blanca incinta. Chi è il padre tra Samuel e Diego? : Blanca e Samuel - Una Vita Il più classico dei “trucchi” delle telenovelas animerà le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 nei prossimi giorni: Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) confiderà, infatti, a Leonor (Alba Brunet) di essere incinta ma sottolineerà di non sapere se il padre del bambino sia il marito Samuel (Juan Gareda) o il cognato Diego (Ruben De Eguia). La ragazza, in un primo momento, vorrà tenere nascosta la notizia della ...

Una Vita Anticipazioni 3 febbraio 2019 : Lolita dichiara pubblicamente il suo amore per Antonito : La simpatica domestica decide di uscire alla scoperta e di dire a tutta Calle Acacias che ha una relazione con il Palacios. Samuel rintraccia la tiara della Marchesa.

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermate le puntate di domenica e martedì sera : Una Vita e Il Segreto non vanno in onda oggi sabato 2 febbraio per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Le due telenovelas torneranno però ad occupare la programmazione pomeridiana di Canale 5 nella giornata di domani 3 febbraio, insieme a Beautiful (in questo caso, però, la puntata ci sarà anche oggi). Gli orari saranno quelli delle ultime settimane, leggermente diversi dal palinsesto settimanale. Beautiful esordirà alle ore 14 e ...

Anticipazioni Una Vita : Susana decide di vendere la sua sartoria : Continua ad ottenere un grande successo la serie televisiva iberica Una Vita. Nelle puntate che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche mese la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) avrà dei grossi problemi economici a causa del suo legame di parentela con Simon Gayarre. In particolare la pettegola di Acacias 38, dopo essere stata smascherata, non riuscirà più a guadagnare con la sua attività. Non riuscendo a trovare una soluzione la madre di ...

