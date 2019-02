Anna Tatangelo: “La fortuna sia con me” presenta il settimo album al Festival di Sanremo

domanipress

(Di lunedì 4 febbraio 2019) “Lasia con me” è ildi, in uscita l’8 febbraio. Un disco importante, che arriva a 4 anni di distanza dal precedente “Libera”, un periodo che è stato molto denso di nuove esperienze professionali, ma anche di vita vissuta. Una crescita quindi prima di tutto di un’artista che ha cercato nuove strade, allargandosi a inedite collaborazioni, tra sperimentazioni e confronti, con nuovi incontri che si svelano con linguaggi diversi nelle 11 tracce che lo compongono.A firmarle sono alcuni tra i più talentuosi giovani autori attualmente presenti nel panorama musicale italiano, come Giovanni Caccamo, Giuseppe Anastasi, Federica Camba, Lorenzo Vizzini, Rory Di Benedetto, Matteo Buzzanca e Niccolò Verrienti. Le sonorità sempre più internazionali esaltano la vocalità di una giovane donna che in questo lavoro mette a nudo la sua anima, anche ...