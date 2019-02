Angelina Jolie in Bangladesh per incontrare i profughi Rohingyas

Brad Pitt dimentica Angelina Jolie : è amore con Charlize Theron - storica rivale di lei : Hollywood avrebbe un nuova coppia d'oro: Brad Pitt e Charlize Theron si frequenterebbero da circa un mese, secondo quanto rivela la stampa britannica, tra cui il Daily Mail. A presentare i due bellissimi attori sarebbe Sean Penn, ex della Theron.Brad Pitt e Charlize Theron si sarebbero visti più volte nella villa californiana di lui a Los Feliz, ma il primo vero e proprio avvistamento pubblico della neo-coppia si sarebbe verificato lo ...

Torna l'Angelina Jolie di Bari : dalle cene con Berlusconi a Sanremo : Da Palazzo Chigi a Sanremo. E' la parabola di Graziana Capone, soprannominata l'Angelina Jolie di Bari. Balzata agli onori della cronaca nel 2010 per aver partecipato alle cene eleganti organizzate da ...

Brad Pitt - parla la madre : "Angelina Jolie è una manipolatrice" : Sono passati quasi tre anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno posto fine al loro matrimonio. La coppia era nota sui mass media di tutto il mondo con il nome Brangelina. A gettare benzina sul fuoco ci pensa ora la madre di Brad, Jane Etta Pitt, in un'intervista al sito Radar Online: Non perdonerò mai per quello che ha fatto a mio figlio, soprattutto perché ha rovinato anche la vita dei miei nipoti. Brad è stato manipolato, è stato ...

George Clooney e Angelina Jolie - ecco perché Trump sarà rieletto : Mentre cominciano le grandi manovre per le elezioni Usa del 2020, iniziano ad apparire le voci su possibili candidature democratiche che potrebbero sfidare il presidente in carica Donald Trump.Va precisato, come premessa doverosa che purtroppo i commentatori in Europa non tengono sufficientemente in considerazione, che praticamente mai negli anni recenti l'America ha cambiato dopo un mandato il comandante in capo che aveva eletto. Le uniche ...

Angelina Jolie pronta a scendere in politica : “Vent’anni fa ci avrei riso…” : Sarebbe pronta a scendere in politica e addirittura a correre per la Casa Bianca. E’ Angelina Jolie, una delle attrici più note del mondo. In un’intervista a tutto campo con la Bbc non ha escluso un suo futuro in politica e nemmeno una partecipazione alla sfida per la nomination democratica alle prossime presidenziali del 2020. Alla domanda del conduttore di Today programme, Justin Webb, se la ex moglie di Brad Pitt prenderebbe in ...