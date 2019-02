Anche Francesca Cipriani lascia l' Isola E si vendica di Marina La Rosa

Anche Francesca Cipriani lascia l'Isola : Francesca Cipriani abbandona l'Isola dei Famosi. La prezzemolina è sbarcata in Honduras solo giovedì, ma ha accusato subito una crisi isterica che Marina La Rosa ha stigmatizzato con durezza: "Era ...

Isola dei Famosi 2019 - terza puntata in diretta : Anche Francesca Cipriani si ritira : Alessia Marcuzzi - terza puntata Isola dei Famosi 2019 Appuntamento domenicale con l’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta un nuovo liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della terza puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della terza puntata 21.35: La voce dell’Isola ripercorre quanto accaduto finora ...

Isola Dei Famosi : tra i momenti trash - Anche quello dove Francesca Cipriani ha mandato in infermeria il Mago Otelma. Ecco cosa è accaduto : L’idea di far tornare sull’Isola dei Famosi degli ex concorrenti trash in qualità di Polene pronte a conquistare un posto da naufrago è geniale e l’arrivo in Honduras di Francesca Cipriani e del Divino Otelma... L'articolo Isola Dei Famosi: tra i momenti trash, anche quello dove Francesca Cipriani ha mandato in infermeria il Mago Otelma. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sci alpino - Marta Bassino : “Nella seconda mAnche non sono riuscita a sciare come volevo”. Francesca Marsaglia : “Ho faticato ad adattarmi a questa neve” : C’è della delusione nelle parole delle italiane dopo lo slalom gigante di Maribor conclusosi poco fa. Marta Bassino, la migliore delle nostre, ha chiuso al settimo posto, ma sente di avere da recriminare per qualche occasione in cui ha perso del terreno. Queste le sue parole al sito della FISI: “Nella seconda manche non sono riuscita a sciare come volevo. […] Non sono riuscita a fare velocità, e anche nella seconda parte più ...

Scherma - Coppa del Mondo Saint Maur 2019 : nel fioretto femminile seconda Alice Volpi - podio Anche per Francesca Palumbo : Si chiude con due podi italiani la tappa di Coppa del Mondo di Scherma di Saint Maur: nel fioretto femminile secondo posto di Alice Volpi, battuta in finale per 15-12 dalla russa Inna Deriglazova, terza piazza invece per la lucana Francesca Palumbo, al primo podio in carriera nel circuito maggiore. La lucana aveva ceduto il passo in semifinale alla connazionale al termine di un derby fratricida che aveva visto prevalere Volpi per 15-11. Nei ...

Speed skating - Europei 2019 : FORMIDABILE Francesca Lollobrigida! E’ terza Anche nei 3000 metri e seconda all-round! : Francesca Lollobrigida continua a dare spettacolo agli Europei di Speed skating 2019 di Collalbo (BZ). Dopo il terzo posto nei 500 metri, l’azzurra ha conseguito il medesimo risultato anche nei 3000: al giro di boa è seconda nella classifica all-round ed il sogno di una medaglia inizia a prendere concretamente forma. Sulla pista all’aperto situata in Alto Adige, la romana ha fermato il cronometro sul tempo di 4’11″282, ...

Moto – Compleanno Migno - la festa a Pesaro con Valentino Rossi&Company : c’è Anche Francesca Sofia Novello [GALLERY] : festa di Compleanno pesarese per Andrea Migno, al party per i suoi 23 anni anche Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello Andrea Migno ha compiuto ieri 23 anni ed alla sua festa di Compleanno sono accorsi molti suoi amici, tra cui spiccano i piloti con cui ha condiviso tante avventure. Non solo sui social gli auguri per il Motociclista protagonista del campionato mondiale di Moto3 si sono moltiplicati, ma anche al ...

Francesca Sofia Novello impeccabile Anche in palestra : la fidanzata di Valentino Rossi lancia la sfida alla palla medica [VIDEO] : Francesca Sofia Novello e la sfida alla palla medica: sessione in palestra dopo le abbuffate delle vacanze natalizie Vacanze terminate per Valentino Rossi e la sua bella fidanzata Francesca Sofia Novello: il Dottore è tornato a casa dopo un viaggio prima in Giamaica e, dopo aver trascorso il Natale con la famiglia, da due appassionanti settimane sulla neve di Madonna di Campiglio. Dopo qualche visita nei centri di bellezza per qualche ...