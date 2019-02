Analisi Tecnica | BTP Future dell' 1 02 2019

Analisi Tecnica : Euro FX Future dell'1/02/2019 : Chiusura dell'1 febbraio Andamento piatto per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che propone sul finale un moderato +0,1%. L'esame di breve periodo del Future sul cambio Euro /...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'1/02/2019 : Chiusura dell'1 febbraio Frazionale rialzo per il derivato sui principali titoli europei , che mette a segno un modesto profit a +0,51%. La tendenza di breve del Future sull' EuroStoxx 50 è in ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 dell'1/02/2019 : Chiusura dell'1 febbraio Chiusura negativa per il derivato sui titoli Tech americani , con un ribasso dello 0,79%. Lo status tecnico del Future sull' E-mini Nasdaq 100 è in rafforzamento nel breve ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB dell'1/02/2019 : Chiusura dell'1 febbraio Seduta in ribasso per il principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un decremento dello 0,78%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del FTSE ...