Allerta Meteo | pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Ciclone sullo Jonio

Sicilia Allerta Meteo Arancione 4/5 Febbraio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Sicilia ha emesso il seguente bollettino di criticità per rischio Meteo idrogeologico e idraulico Pubblicato da Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile su Lunedì 4 Febbraio 2019 Dal primo pomeriggio di oggi 4 Febbraio si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali ed orientali. I fenomeni saranno ...

Calabria Allerta Meteo Rossa 5 Febbraio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Calabria ha emesso il seguente avviso di criticità. Pubblicato da Protezione Civile Calabria su Lunedì 4 Febbraio 2019 Allerte Meteo Valida per il 04 Febbraio 2019 dalle ore 12:30 alle ore 24:00 CRITICITÀ Meteo MARINO – COSTIERA: Piogge diffuse e temporali sparsi su Cala 6, 7 e 8. Piogge e temporali sparsi su Cala 4 e 5. Piogge sparse e temporali isolati su Cala 1, 2 e 3. Venti forti e ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” : forti temporali e venti di burrasca su Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 UTC di oggi 4 febbraio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Persistono: – forti precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Calabria e Sicilia per le prossime 30/36 ore, localmente anche molto forti fino alla mattinata di domani ...