Allerta Meteo | allarme rosso al Sud per il Ciclone sul mar Jonio | Martedì 5 Febbraio

Calabria Allerta Meteo Rossa 5 Febbraio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Calabria ha emesso il seguente avviso di criticità. Pubblicato da Protezione Civile Calabria su Lunedì 4 Febbraio 2019 Allerte Meteo Valida per il 04 Febbraio 2019 dalle ore 12:30 alle ore 24:00 CRITICITÀ Meteo MARINO – COSTIERA: Piogge diffuse e temporali sparsi su Cala 6, 7 e 8. Piogge e temporali sparsi su Cala 4 e 5. Piogge sparse e temporali isolati su Cala 1, 2 e 3. Venti forti e ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la piena del fiume Reno : “Per la giornata di martedì 5 febbraio non sono previste condizioni Meteorologiche significative ai fini del sistema di Allertamento. L’Allerta Gialla si riferisce alle criticità idrauliche e idrogeologiche in corso sul territorio regionale“: lo rende noto la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna. “L’Allerta gialla sulla macroarea D è riferita ad un protrarsi della piena del fiume Reno nelle sezioni ...

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino alle 14 di domani : Il maltempo che ha colpito il Veneto continua a far sentire i suoi effetti, al punto che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticita’ idraulica sulla rete principale e per criticita’ idrogeologica in alcuni bacini idrografici. La dichiarazione ha validita’ fino alle ore 14.00 di domani, lunedi’ 4 febbraio. Lo stato di attenzione sulla rete ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana mantiene codice giallo fino alla mezzanotte di oggi su foce Arno, costa centro sud e sull’Arcipelago per rischio idrogeologico e idraulico. Condizioni di instabilità sul Tirreno porteranno per la giornata di oggi piogge e temporali sparsi su tutta la regione, ma più frequenti sulle zone centro meridionali. Piene in esaurimento sui fiumi Arno e Ombrone Grossetano. Da domani ...

Allerta Meteo - attenzione anche al Sud : piogge torrenziali tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio - rischio alluvioni in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Scatta l’allarme maltempo anche per il Sud Italia, e in modo particolare per l’estremo Sud: Calabria e Sicilia rischiano pesanti alluvioni tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio quando dallo Jonio arriveranno violenti temporali con piogge torrenziali senza freddo. Diluvierà anche in montagna, e ingenti quantità di acqua si riverseranno improvvisamente a valle. Il clima mite di queste ore, con lo scirocco che ha fatto ...