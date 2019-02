Adrian fugge da Montalbano e si sposta al martedì sera

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Niente da fare per, il nuovo show-serie animata con protagonistao Celentano che ha segnato il ritorno del Molleggiato nel prime time a distanza di anni dal suo ultimo programma televisivo. Gli ascolti di queste prime puntate sono stati deludenti e, complice il sonoro flop, in casa Mediaset hanno scelto di tutelare il programma che, dalla prossima settimana, avrebbe dovuto fare i conti con il ritorno della fiction Il Commissarioin onda in primata su Raiuno.Lo show dio Celentano cambia programmazione dopo il flop di ascolti Da lunedì 11 febbraio infatti saranno trasmessi i nuovi episodi della celebre fiction con protagonista Luca Zingaretti nei panni del commissario più famoso e amato d'Italia. Per evitare lo scontro diretto, le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Mediaset rivelano che lo show dio Celentano non verrà più trasmesso di ...