A tu per tu con Xiaomi Mi 9 | prima foto reale | i dettagli

De Rossi l'esperto - Dzeko lo sprecone : 5,5 OLSEN Non impeccabile sul gol di Piatek, ma è la deviazione di Fazio a spiazzarlo. Bravo nel finale. 6,5 KARSDORP Decisiva la sua discesa in occasione del gol di Zaniolo, dal 41' st SANTON SV,. 6 ...

Il rapper 21 Savage è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di essere un immigrato irregolare : Il rapper 21 Savage – abbastanza famoso negli Stati Uniti, meno in Italia – è stato arrestato negli ad Atlanta con l’accusa di essere un immigrato irregolare. La polizia che si occupa dei casi di immigrazione – l’Immigration and Customs

Fortnite è un fenomeno pazzesco e il concerto in-game di DJ Marshmello visto da più di 10 milioni di persone ne è l'ennesima prova : Nel caso in cui aveste ancora dei dubbi sull'impatto del fenomeno Fortnite e sulla sua importanza nella cultura di massa, il concerto in-game che si è tenuto questo weekend è l'ennesima prova dell'unicità del titolo creato da Epic Games.Come segnalato da VG247.com, nel corso del weekend si è tenuto un concerto in-game del produttore e DJ Marshmello, alias di Christopher Comstock. L'evento ha avuto una durata di dieci minuti e si è tenuto nella ...

Mercato NBA - il patron dei Knicks racconta la trade per Porzingis : “ecco come sono andate le cose” : Mercato NBA – Steve Mills, patron dei Knicks, ha parlato della trade che ha coinvolto Porzingis ed i Dallas Mavericks di Doncic Steve Mills, patron dei Knicks, ha spiegato i motivi della decisione di cedere Porzingis a Dallas. Una trade che è arrivata come un fulmine a ciel sereno a scombussolare i piani presenti e futuri di New York. Sembrava infatti si dovesse puntare sul lettone per le prossime annate, ma Porzingis ha deciso di ...

«Super Bowl 2019» : lo show hot dei Maroon 5 - che non convince fino in fondo : Super Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, Travis Scott e Big BoiSuper Bowl 2019: Maroon Five, ...

Gisele Bündchen racconta il vero motivo per cui ha lasciato Leonardo Di Caprio : “Ero la sola tra noi che volesse indagare a fondo sulla propria anima“: molti anni dopo la fine della loro relazione, la supermodella (ormai in pensione da qualche anno) Gisele Bündchen torna a parlare della famosa rottura consumatasi tra lei e Leonardo Di Caprio, il famosissimo attore hollywoodiano, con cui ha fatto coppia dal 2000 al 2005. “Lui è rimasto lo stesso. Alla fine, purtroppo, è finita per questo“, ha ...

Sta scadendo il tempo per salvare l'accordo nucleare con l'Iran : Il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l'accordo nucleare con l'Iran negoziato nel 2015 da Stati Uniti, Europa, Russia e Cina, ha subito un durissimo colpo lo scorso maggio, quando Donald Trump ha annunciato che gli Usa avrebbero unilateralmente cessato di rispettarlo e re-imposto le sanzioni contro l'Iran.l'accordo, tuttavia, è ancora in piedi. Incoraggiato dall'impegno preso dalle altre parti dell'accordo – Europa su tutti ...

In Cile sei persone sono state condannate per l’omicidio dell’ex presidente Frei Montalva - nel 1982 : In Cile sei persone sono state condannate per l’omicidio dell’ex presidente Frei Montalva, nel 1982. Quando fu ucciso, Montalva – che era stato presidente dal 1964 al 1970, quando fu eletto Salvador Allende – stava diventando il principale oppositore politico del dittatore Augusto

John Vitale si ritira dall'Isola : vorrebbe scusarsi di persona con Barbara D'Urso : Il tanto discusso aspirante isolano John Vitale ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei famosi in seguito a quanto accaduto nei confronti di Barbara D'Urso. Nel corso della puntata di ieri dell'isola dei famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha informato il pubblico in merito alla decisione del napoletano. La padrona di casa è stata molto fredda e distaccata nel trattare l'argomento. Si è limitata a mandare in onda un filmato in cui John si è ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ho grandi motivazioni per il 2019”; Maverick Vinales : “Con i cambiamenti nel team andrà meglio” : Si ricomincia ufficialmente da oggi. A Giacarta, nella notte italiana, è stata presentata la nuova Yamaha che prenderà parte al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales non vedono l’ora di gareggiare e le ambizioni sono sempre le solite: vincere. La Casa di Iwata deve recuperare terreno rispetto ai rivali. Le ultime due stagioni non sono state all’altezza della situazione e un Rossi a secco di ...

Super Bowl 2019 – Conor McGregor e Conor Jack Jr. alla partita : il look abbinato conquista tutti! [GALLERY] : Conor McGregor e il figlio Conor Jack Jr. presenti alla finale del Super Bowl fra Patriots e Rams: il look abbinato conquista gli obiettivi dei fotografi Parterre di stelle in campo, ma anche grandi ospiti d’onore sugli spalti nella notte del Super Bowl 2019! Fra i tanti vip ripresi dagli occhi attenti di telecamere e obiettivi fotografici, chi proprio non è passato inosservato (come potrebbe essere diversamente…) è stato Conor ...

Superbowl - i New England Patriots vincono il più brutto match della storia : Atlanta, Usa,, 4 febbraio 2019 - Sarò probabilmente ricordato come il più brutto Superbowl della storia. Alla fine lo vincono i New England Patriots con un solo touchdown: 13-3 contro i Los Angeles ...

Franco CFA - Alessandro Di Battista lancia il partito africano : ecco chi ha incontrato e perché : L'ultima trovata di Alessandro Di Battista? lancia il partito africano, al grido di: "Free Africa. Africa libera dal Franco Cfa". Il grillino infatti ha partecipato a una cena di gala a Tivoli, dove ha incontrato Otto Bitjoka, presidente dell'Unione delle Comunità Africane d'Italia, che aveva molto

Ikea sperimenta i mobili a noleggio : la multinazionale si adatta all'economia circolare : L'economia circolare è un modello economico sostenibile basato sul riutilizzo della materia. Ikea ha deciso di cavalcare quest'onda introducendo il noleggio. Un approccio che, secondo l'azienda, ...