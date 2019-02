A Milano il primo master sulle professioni della sostenibilità

Smog : da domani revoca misure temporanee primo livello in provincia Milano : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - A partire da domani, sabato 2 febbraio, saranno revocate le misure temporanee di primo livello attive nella provincia di Milano. "Le condizioni meteorologiche di ieri hanno determinato concentrazioni nella provincia di Milano attorno al valore limite e una media provinci

Smog Milano : da domani revoca delle misure di primo livello : Regione Lombardia comunica in una nota che a partire da domani, sabato 2 febbraio, saranno revocate le misure temporanee di primo livello attive nella provincia di Milano. Le condizioni meteorologiche di ieri hanno determinato concentrazioni di PM10 nella provincia di Milano attorno al valore limite e una media provinciale di 46,6 microgrammi per metro cubo. E’ stato conseguito quindi il secondo giorno consecutivo sotto la soglia: saranno ...

Smog Milano : da domani attive misure di primo livello : Scattano domani, mercoledì 30 gennaio, le misure temporanee di primo livello nei comuni coinvolti della provincia di Milano (quelli con più di 30.000 abitanti, e quelli aderenti su base volontaria), a causa della mancata riduzione sotto il livello di soglia del PM10, prevista sulla base del bollettino meteo inquinanti di ieri, e in relazione alla modifica delle previsioni meteo di oggi per i prossimi giorni. In provincia di Milano le condizioni ...

Primo report di sostenibilità per l'Università Milano-Bicocca : Milano, 29 gen., askanews, - Oltre duemila tonnellate di CO2 in meno di tre anni, raccolta differenziata al 70 per cento e percorsi di formazione dedicati alla sostenibilità ambientale. Sono i ...

Presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca : Lunedì 28 gennaio si svolgerà l’iniziativa dal titolo “l’Università in cammino verso la sostenibilità” con la Presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca. L’incontro si terrà alle 14,30 nell’aula “Marco Martini” dell’edificio universitario U6, in piazza dell’Ateneo nuovo, e proseguirà alle 16,30 con un ricordo della professoressa Marina Camatini, docente e ricercatrice che ha investito la sua carriera per la ...

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Tassista travolto e ucciso sulla Milano-Meda : fermato il pirata che ha causato il primo incidente : E' un 26enne accusato di "omissione di soccorso". Dopo lo schianto Fumagalli si fermò per aiutare ma fu travolto da un'altra auto

NUMBER 1/ Con Banco Alimentare nel primo hub di quartiere a Milano contro lo spreco : NUMBER 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all'interno di un progetto presentato oggi a Milano

NUMBER 1/ Con Banco Alimentare nel primo hub di quartiere a Milano contro lo spreco : NUMBER 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all'interno di un progetto presentato oggi a Milano

Amazon : il primo punto vendita italiano potrebbe aprire a Milano - già da aprile : E’ di questi giorni la notizia che conferma un nuovo importante traguardo raggiunto dal gigante statunitense Amazon, che si conferma la multinazionale con la maggiore capitalizzazione al mondo, con un valore complessivo che sfiora gli 800 miliardi di dollari. I risultati che la società fondata da Jeff Bezos ha raggiunto in questi anni sono tantissimi. E in questo ha giocato un ruolo fondamentale l’espansione globale messa in atto ...

Amazon : il primo punto vendita italiano potrebbe aprire a Milano - già da aprile : E’ di questi giorni la notizia che conferma un nuovo importante traguardo raggiunto dal gigante statunitense Amazon, che si conferma la multinazionale con la maggiore capitalizzazione al mondo, con un valore complessivo che sfiora gli 800 miliardi di dollari. I risultati che la società fondata da Jeff Bezos ha raggiunto in questi anni sono tantissimi. E in questo ha giocato un ruolo fondamentale l’espansione globale messa in atto ...

Milano “baciata” da Amazon : ad aprile nascerà il primo 4 Star italiano : Il nome è dovuto al fatto che al suo interno verranno commercializzati i prodotti meglio recensiti dagli avventori dell'e-commerce L'articolo Milano “baciata” da Amazon: ad aprile nascerà il primo 4 Star italiano proviene da TuttoAndroid.

Amazon - primo negozio italiano a Milano : sarà un «4-star» : Amazon, primo negozio italiano a Milano: 10 chicche che potresti trovarciEcho DotArlo Baby ABC1000-100EUSLego Classic Samsung Galaxy A8Samsung Smart TV Fujifilm Instax Mini Fire HD 8 Samsung Galaxy Tab E Xiaomi Mi Band 3Di questo tipo ce ne sono solo tre. E stanno tutti negli Stati Uniti: uno a Berkeley, in California, uno a Park Meadows, Lone Tree, in Colorado, e uno a SoHo, New York. Presto potrebbe essercene uno anche a Milano. Il primo ...

All'Aquila non basta un gran primo tempo : vince Milano 86-78 : Pubblicità Pubblicità La cronaca . I bianconeri approcciano bene il match, specialmente in difesa , 4-8, : Milano perde qualche pallone di troppo, ma appena ritrova ordine in attacco vola via ...