Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi

GIORGIA VENTURINI - Yuri Rambaldi E ALICE FABBRICA/ Isola dei Famosi 2019 : annullato il televoto dei Galeotti! : YURI RAMBALDI , ALICE FABBRICA e GIORGIA VENTURINI : annullato televoto all' Isola dei Famosi . John Vitale rischia squalifica. Le ultime notizie

Isola dei Famosi 2019 - Yuri Rambaldi : chi è? : Yuri Rambaldi è uno dei finalisti di Saranno Isolani assieme a John Vitale, Alice Fabbrica, Giorgia Venturini. Stasera, nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, in onda, in prima serata, su Canale 5, con Alessia Marcuzzi, il forzuto guerriero partenopeo potrebbe guadagnarsi un posto all'interno del reality di Canale 5 come naufrago a tutti gli effetti.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Yuri Rambaldi: chi è? ...