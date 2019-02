huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Yemen, schiavismo, diritti negati: la Via Crucis di Francesco negli Emirati - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Yemen, schiavismo, diritti negati: la Via Crucis di Francesco negli Emirati - alcinx : RT @HuffPostItalia: Yemen, schiavismo, diritti negati: la Via Crucis di Francesco negli Emirati - HuffPostItalia : Yemen, schiavismo, diritti negati: la Via Crucis di Francesco negli Emirati -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Un viaggio storico, su questo non c'è alcun dubbio né voce dissonante. È il viaggio di tre giorni di PapaArabi Uniti: un evento storico perché Bergoglio è il primo pontefice che visita la Penisola araba, culla dell'Islam. Storico, perché mai un pontefice è stato finora accolto nelle petromonarchie del Golfo, dove non sono mai state celebrate messe all'aperto. Si tratta del 27esimo viaggio didurante il suo pontificato e porta a 41 i Paesi da lui visitati. L'arrivo ad Abu Dhabi è previsto per le 22 ore locali, le 19 in Italia: ad attenderlo è il principe ereditario, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Proprio nella stessa Penisola araba è in corso una guerra, quella terribile nelloche vede tra le vittime molti bambini, su cui il Papa ha lanciato vari appelli, "esprimendosi ...