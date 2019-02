Windows 10 | Microsoft semplifica gli errori nella fase di setup

Il File Manager di Windows 3.0 disponibile al download per Windows 10 [Agg.1 Microsoft Store] : [Aggiornamento1 03/02/2019] Grazie ai progressi del progetto su GitHub, il File Manager di Windows 3.0 è ora scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Windows File Manager (Gratis, Windows Store) ? Articolo originale (09/04/2018), Se siete degli utenti piuttosto “anziani” e avete seguito il mondo Microsoft, in particolar modo Windows, sin dalle sue origini sarete felici nell’apprendere la ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio per vincere un buono regalo Microsoft Store da 1500$ : Microsoft ha da poco iniziato a inviare una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo di questa iniziativa è quello di migliorare il programma facendo partecipare gli utenti, i quali possono vincere una gift card del valore di 1500 dollari per fare acquisti nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Il tuo feedback è sempre fondamentale per il Programma Windows ...

Windows Insider : Microsoft “riavvia” il ramo Skip Ahead : Microsoft ha, da pochissime ore a questa parte, riavviato nuovamente il ramo Skip Ahead del programma Windows Insider in vista del tanto atteso debutto di 19H2. Per accedere al canale, basta semplicemente andare nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e Sicurezza>Windows Insider e selezionare la voce “Skip Ahead to the next Windows release” in modo tale da poter ricevere in anteprima assoluta le build facenti parte del prossimo grande ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 ma non Windows 10 Mobile : Solitamente To-Do, l’app di liste e promemoria sviluppata da Microsoft, si è sempre aggiornata sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile essendo una UWP a tutti gli effetti. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento rilasciato poche ore fa sullo store e numerato 1.49.2243.0, risulta attualmente disponibile soltanto per PC e tablet, esclusivi quindi gli smartphone con a bordo il sistema operativo di casa Redmond. Da alcune settimane si ...

Windows Media Player : Microsoft interrompe il supporto dei metadati su Windows 7 : Tra meno di un anno Windows 7 non sarà più supportato ufficialmente e, di conseguenza, sarà tecnicamente un sistema operativo insicuro e sulla via del tramonto. Microsoft, nel frattempo che arrivi il 15 gennaio 2020, inizia ad attuare ora le prime misure per non far trovare se stessa e gli utenti impreparati. Alcuni giorni fa, a tal proposito, è stata pubblicato un annuncio sul sito web di supporto ufficiale dove si avverte gli utenti ...

Windows Insider : Microsoft avvia il bug bash di 19H1 : Attraverso un post ufficiale, Microsoft ha annunciato l’apertura del bug bash di Windows 10 19H1 a partire da oggi fino al 3 febbraio 2019. L’iniziativa interessa praticamente tutti gli iscritti al canale Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile e pronta al rilascio ufficiale fissato tra pochi mesi. Per chi non lo conoscesse, il bug bash è un evento periodico ...

Windows 10 Mobile : Microsoft vi consiglia di passare ad Android o iOS : L’unica versione di Windows 10 Mobile che attualmente risulta supportata a dovere è Feature 2 (15254.xx) ma anche quest’ultima è ormai al capolinea insieme allo stesso sistema operativo. Nel 2017 Joe Belfiore, uno dei dirigenti più importanti della società ed ex idolo per i fan Lumia, aveva comunicato i piani dell’azienda riguardo Windows 10 Mobile confermando ciò che si stava già sospettando da tantissimo tempo ossia ...

Microsoft terminerà il supporto a Windows 7 fra un anno - aggiornate i PC o cambiateli : Se state usando un computer con il sistema operativo Windows 7, sappiate che fra un anno – esattamente il 14 gennaio 2020 – Microsoft smetterà di supportarlo. Questo significa che Microsoft non pubblicherà più alcun aggiornamento di sicurezza e non sarà più attivo il supporto per i clienti. Windows 7 del resto è un sistema operativo ormai datato, che Microsoft pubblicò nel lontano 2009. Nel frattempo sono state rilasciate versioni più moderne, ...

Microsoft smetterà di aggiornare Windows 7 dal 2020 : Microsoft ha annunciato che tra un anno smetterà di fornire aggiornamenti per Windows 7, il suo sistema operativo disponibile dal 2009 e che si stima sia ancora utilizzato su circa un terzo dei computer Windows in giro per il mondo.

Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna : aggiungi le liste al menu Start : L’app UWP di Microsoft To-Do è stata aggiornata oggi per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo la possibilità di aggiungere le liste al menu Start e altre novità. Changelog Non sei soddisfatto di vedere una sola lista sulla live tile? Ora puoi aggiungere ogni elenco e lista al menu Start di Windows 10. Migliorata l’accessibilità per permettere di comprimere ed espandere i diversi gruppi nelle liste intelligenti. È stata ...

Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna : nuove gesture per Windows Ink [Insider] : Recentemente Microsoft To-Do per Windows 10 è stato aggiornato per gli utenti Insider con l’introduzione di nuove gesture da usare con Windows Ink e altri vari miglioramenti. nuove gesture per Windows Ink Disegna uno scarabocchio: l’attività viene cancellata. Disegna una linea: l’attività viene segnata come completata. Disegna una linea su un’attività completata: l’attività viene eliminata. Altre novità Hai mai perso una nota perché ti sei ...

Microsoft disattiva Cortana nell’OOBE di Windows 10 ma per una buona causa : Con Creators Update Microsoft introdusse il supporto di Cortana nelle schermate OOBE (Out of box experience), ossia quelle che appaiono al primo avvio del sistema operativo. Ciò significa che attualmente, ogniqualvolta si acquista un nuovo PC oppure si effettua un’installazione pulita di Windows 10, la prima voce che si sente è quella di Cortana che aiuta gli utenti nella configurazione iniziale delle principali impostazioni come la ...

Windows Mixed Reality : Microsoft migliora la UI con 19H1 : Microsoft, nell’ultima build 19H1 rilasciata per Windows Mixed Reality ovvero la 18305, ha implementato silenziosamente alcuni piccoli ma graditi miglioramenti per l’interfaccia grafica. Novità Modificati i colori del menu start: dal classico grigio, si è passati a delle colorazioni decisamente più chiare e tendenti al viola. Le finestre hanno adesso una forma più curva offrendo un maggiore senso di tridimensionalità. Il menu start ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? [Agg.1 Bari] : [Aggiornamento1 03/01/2018] Secondo le indiscrezioni raccolte e diffuse da Petri.com, la serie di Webcam 4K sarebbe attualmente indicata all’interno delle mura di Redmond con il nome in codice “Bari” per quanto riguarda Windows 10 (no, non è uno scherzo) e “Aruba Camera” per Surface Hub 2S. Articolo originale, Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante ...