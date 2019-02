Web per medico malato - obiettivo superato : ANSA, - ANCONA, 3 FEB - Raggiunto e superato sul web l'obiettivo di raccogliere almeno 500mila euro per permettere a Lorenzo 'Lollo' Farinelli, 34 anni, medico e attore di Ancona, di curarsi negli ...

"Aiutatemi a vivere". Il Web raccoglie 300mila euro per Lollo - medico 34enne malato di cancro : Il web si mobilita per Lorenzo Farinelli, un medico di 34 anni, di Ancona, che ha lanciato un appello con un video sui social: affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, ha bisogno di soldi per andare a curarsi in America, dove viene praticata una terapia sperimentale che buone probabilità di successo. Il suo messaggio ha commosso la rete, provocando un'ondata di donazioni sulla piattaforma gofundme.com: l'obiettivo ...

C'è posta per te - il look audace di Wanda divide il Web - boom di ascolti : Una nuova puntata di C'è posta per te è andata in onda ieri sabato 2 febbraio e anche questa volta Maria De Filippi ha sbaragliato la concorrenza vincendo la sfida degli ascolti della prima serata del sabato sera. Il programma è molto apprezzato dal pubblico da casa, che si appassiona alle storie raccontate dalla conduttrice anche grazie al contributo di ospiti d'eccezione come avvenuto nell'ultima puntata, dove il calciatore Mauro Icardi ha ...

Web per medico malato - 260 mila euro : ANSA, - ANCONA, 2 FEB - Il web si mobilita per Lorenzo Farinelli, medico di 34 anni, di Ancona, che ha lanciato un appello con un video sui social: affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di ...

Fedez primo in classifica con Paranoia Airlines : è polemica sul Web - il rapper replica : L'album di Fedez Paramoia Airlines è primo in classifica: l'ultimo lavoro del rapper, uscito lo scorso 25 gennaio, è molto apprezzato dal pubblico che lo ha premiato mettendolo sul gradino più alto ...

Insulta signora cinese al supermercato e posta il video sul Web : i cinesi insorgono : Sarebbe un dipendente dell'Ipercoop di Monza, che si sarebbe sentito in diritto di prendere in giro la cliente. Il filmato è finito sui maggiori siti d'informazione del popoloso impero d'oriente ...

Atalanta - Toloi commuove il Web 'Mia moglie ha perso il bambino mentre io battevo la Juve : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Calciomercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Un portale Web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

Monza - insulta signora cinese al supermercato e posta il video : la Cina insorge sul Web Le immagini sui siti cinesi : Il protagonista del vergognoso episodio, che sarebbe un dipendente, ha postato il video della sua «bravata» sui social: in un attimo è finito sui siti d’informazione cinesi scatenando uno scandalo internazionale. Le scuse di Ipercoop: «Grave ed intollerabile atto di discriminazione»

FastWeb lancia un portafoglio completo di soluzioni per la Smart Home : Starter KIT è la soluzione All-in-One per muovere i primi passi nel mondo della Smart Home che include una telecamera wifi Ezviz C6t , RF Edition, panoramica a 360°, con centrale allarmi integrata, ...

OraMiFormo : gli oratori milanesi si attrezzano per imparare a gestire le insidie del Web : Vi incoraggio ad entrare in questo mondo, perché li utilizziate per fare del bene anziché del male', esorta l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini , nel videomessaggio registrato per il lancio ...

Processo a Salvini - migranti e la sfida sul Web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...