Vuelta a San Juan 2019 : Sam Bennett vince l’ultima tappa - Winner Anacona conquista la generale : L’irlandese Sam Bennett vince in volata la settima ed ultima tappa della Vuelta a San Juan 2019. Il corridore della Bora-Hansgrohe si impone sull’arrivo di San Juan battendo Álvaro José Hodeg e il compagno di squadra Erik Baška, mentre al quarto posto si piazza Manuel Belletti. Trionfo nella generale invece per il colombiano Winner Anacona, che non ha avuto alcun problema a mantenere la maglia di leader in questa frazione conclusiva. tappa ...

Ciclismo – Vuelta a San Juan 2019 : Tivani vince allo sprint la sesta tappa - Anacona conserva la maglia da leader : L’argentino dell’Agrupacion Virgen de Fatima ha regolato allo sprint Diaz e Zamora, vincendo così la sesta tappa della Vuelta a San Juan 2019 Emozioni e sorprese nella sesta tappa della Vuelta a San Juan 2019, che regala un podio tutto argentino al termine della frazione partita e conclusa all’autodromo di El Villicum. A tagliare per primo il traguardo è German Nicolás Tivani, riuscito a battere in volata Daniel Diaz e il ...

Ciclismo - Vuelta San Juan - Remco Evenepoel : 'Spingevo a 500 watt - ma non sono in forma' : Il debutto nel Ciclismo professionistico di Remco Evenepoel è stato uno dei grandi motivi di interesse della Vuelta San Juan, la corsa a tappe argentina che si conclude domani, domenica 3 febbraio. Sul giovane belga, già soprannominato il "nuovo Merckx", si sono concentrate attenzioni straordinarie, proprio come le sue prestazioni nelle categorie giovanili che lo hanno consacrato a fenomeno del futuro. Evenepoel ha iniziato la sua avventura nel ...

Vuelta San Juan : la Movistar domina l’arrivo in salita - Anacona leader : Come era previsto la quinta tappa della Vuelta San Juan, quella con l’arrivo agli oltre 2600 metri di quota di Alto de Colorado, ha riscritto la classifica generale. Julian Alaphilippe non è riuscito a difendere la sua maglia di leader, più per l’ottima strategia e la qualità complessiva della Movistar che per demeriti propri. La squadra spagnola ha mandato all’attacco le seconde punte Anacona e Carapaz nella prima parte dell’ascesa, ...

Vuelta a San Juan 2019 : show per Winner Anacona - tappa e maglia per il colombiano : È la Colombia a dominare nella quinta tappa della Vuelta a San Juan 2019: nella frazione di 169,5 chilometri, partita da San Martín e giunta in vetta all’Alto Colorado, ad imporsi è un eccezionale Winner Anacona. Il corridore della Movistar fa colpo doppio: successo di tappa e conquista della maglia di leader della classifica generale grazie ad un’azione eccezionale sul finale. È la Movistar a prendersi l’incarico di dettare ...

Accusato di molestie sessuali - Iljo Keisse escluso dalla Vuelta di San Juan : La decisione di espellere il 36enne dalla gara è stata presa dagli organizzatori della gara argentina dopo che è apparso chiaro che i dirigenti della Quickstep non avrebbero preso provvedimenti nei confronti del proprio tesserato. In una dichiarazione, gli organizzatore della manifestazione hanno detto che il comportamento di Keisse aveva danneggiato la reputazione e l'onore dell'organizzazione della Vuelta a San Juan, dell'UCI e del ciclismo in ...

VIDEO Fernando Gaviria batte Peter Sagan in volata - gli highlights dello sprint della quarta tappa alla Vuelta San Juan : Fernando Gaviria è letteralmente scatenato alla Vuelta San Juan, il colombiano ha vinto la quarta tappa bissando il successo dell’esordio: fantastico sprint del velocista dell’UAE Emirates che ha sconfitto Peter Sagan al termine di uno spettacolare duello in terra argentina. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quarta tappa della Vuelta San Juan e della vittoria di Gaviria contro Sagan. VIDEO highlights Vuelta SAN ...

Vuelta a San Juan – Fernando Gaviria cala il bis : Sagan battuto nello sprint finale della 4ª tappa : Splendido bis di Fernando Gaviria: il colombiano batte Sagan nello sprint finale della quarta tappa della Vuelta a San Juan Continua nel segno di Fernando Gaviria la Vuelta a San Juan. Il colombiano, nuovo acquisto della UAE Emirates ha trionfato oggi nella quarta tappa della corsa argentina, battendo allo sprint per pochissimi centimetri lo slovacco Peter Sagan. Nella quarta tappa che ha portato i corridori da San José de Jachal a Villa ...