Volley | Superlega | successi per Trento | Civitanova | Latina e Milano

Volley - Superlega 2019 - 20ma giornata. Civitanova e Trento tengono il passo della capolista Perugia : Nessuna distrazione per la Itas Trentino e la Lube Civitanova che, nell’ultimo segmento di gare di una spezzettata ventesima, rispettano il pronostico della vigilia e sbrigano in tre set i rispettivi impegni, riavvicinando la capolista Sir Safety Perugia che aveva preso il largo nel primo pomeriggio sbancando Modena nel big match di giornata. Vittoria tutt’altro che scontata per la Lube Civitanova che, sul campo duna Globo Banca ...

Volley - SuperLega 2019 : 20^ giornata - Perugia espugna Modena nel big match! I Block Devils volano - Canarini in crisi : Perugia non si ferma più e sconfigge Modena per 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-21) nel big match della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato il PalaPaninin dopo 119 minuti di battaglia e si sono confermati al comando della classifica con quattro punti di vantaggio su Trento che più tardi affronterà il fanalino di coda Castellana Grotte. I Canarini crollano di fronte ...

LIVE Modena-Perugia Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : scontro diretto per il primato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match valido per la 20^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena uno scontro diretto che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, la capolista se la dovrà vedere contro gli emiliani che sono attardati di sei punta dalla vetta: i Block Devils non possono sbagliare perché vogliono conservare il punto di vantaggio su ...

Calendario SuperLega Volley - orari e programma delle partite di oggi (3 febbraio). Come vederle in tv e streaming : Prosegue oggi la ventesima giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo gli anticipi di ieri Ravenna-Verona e Siena-Padova, in campo le altre cinque partite. Gli occhi di tutti saranno puntati sull’incontro tra Modena e Perugia. Impegno decisamente ostico per la capolista, che scende in campo in casa della quarta forza del campionato per mantenere la vetta della classifica. Turno piuttosto ...

Volley Superlega 2019 - 20ma giornata : Padova resiste al ritorno di Siena e fa un altro passo avanti verso i play-off (3-2) : La Kioene Padova sbanca Siena e prosegue la sua corsa verso i play-off ma quanta sofferenza per la squadra veneta che riesce a spuntarla 3-2 al termine di un match dai due volti con l’Emma Villas che non riesce a prendere un treno importante verso la salvezza e subisce la nona sconfitta consecutiva. Per i primi due set Padova riesce ad avere la meglio, pur senza il miglior Torres, che si sveglia solo nella parte finale del match. I veneti ...

Volley - SuperLega 2019 : 20^ giornata - Verona espugna Ravenna e rafforza il sesto posto : Verona ha sconfitto Ravenna per 3-0 (25-22; 25-22; 25-20) nell’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia si è imposta al Pala De Andrè in 89 minuti di gioco, mantenendo sempre il controllo della situazione e sorprendendo i padroni di casa nei momenti cruciali del match: gli scaligeri hanno confermato i favori del pronostico e hanno rafforzato il sesto posto in classifica, ora ...

Volley - SuperLega 2019 : 20^ giornata. Modena-Perugia - big match da urlo. Trento e Civitanova sul velluto? : Nel weekend andrà in scena la 20^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile giunge a metà del girone di ritorno ed è pronto ad affrontare l’ultimo turno prima della sosta per la Final Four della Coppa Italia. Tutti i riflettori sono puntati sul big match tra Modena e Perugia, al PalaPanini si sfideranno la quarta della classifica e la capolista separate da sei punti ma le due squadre stanno affrontando un ...

Volley -Superlega - l’Azimut Modena affronta la capolista nella 20ª giornata : le sensazioni di coach Velasco : Le sensazioni di coach Velasco in vista della sfida tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia Si terrà domenica in anticipo alle 15,30 il match tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia valido per la ventesima giornata di Superlega. Queste le parole di coach Julio Velasco: “Domenica giocheremo contro Perugia che è la prima in classifica, la prima della classe nonché la squadra che ha vinto il campionato lo scorso ...

SuperLega Volley - il calendario del fine settimana 2-3 febbraio : orari e programma delle partite - come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 2-3 febbraio si giocherà la 20^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. i riflettori sono puntati sul big match di domenica pomeriggio (ore 15.30): la capolista Perugia fa visita a Modena, quarta della classe che vuole fare lo sgambetto ai lanciatissimi Block Devils. I Campioni d’Italia trascinati da Atanasijevic e Leon cercheranno di espugnare il PalaPanini, Zaytsev e compagni vorranno ...

Volley – Superlega : sei vittorie consecutive per la Revivre Axopower Milano : le parole di Giani : La Revivre Axopower Milano non vuole più fermarsi: il commento di coach Giani Milano quota 6. Sei non come i punti in classifica per la Revivre Axopower (che in campionato è a quota 36, al quinto posto), ma sei come le vittorie consecutive che la formazione di Andrea Giani è riuscita a piazzare nel girone di ritorno del campionato di Superlega. Un andamento nettamente in contrasto con quello dell’andata, in cui Matteo Piano e compagni ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata - Milano sconfigge Sora nel posticipo. Che rimonta dallo 0-2 - Abdel-Aziz e Clevenot show : Milano ha sconfitto Sora per 3-2 (21-25; 16-25; 25-15; 25-18; 15-12) nel posticipo della 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini si confermano così al quinto posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Verona mentre i laziali strappano un punto fondamentale in ottica salvezza, ora sono a +5 su Siena e il margine inizia a diventare davvero interessante. I ragazzi di Andrea Giani ...

Volley : Superlega - ok le grandi - Modena lascia un punto a Padova : I TABELLINI- SIR SAFETY CONAD PERUGIA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0, 25-17, 25-20, 25-20, SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Lanza 8, Podrascanin 4, Atanasijevic 13, Leon Venero 12, ...

Volley - SuperLega 2019 : 19^ giornata - le tre big non barcollano. Perugia - Trento - Civitanova vincono 3-0 - Modena perde terreno : Rimane tutto invariato nelle prime tre posizioni della classifica della SuperLega, la 19^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile non regala infatti particolari sorprese con le tre grandi che vincono i propri incontri per 3-0. Perugia liquida la pratica Vibo Valentia con estrema disinvoltura, spiccano i 13 punti dell’opposto Aleksandar Atanasijevic e i 12 (3 aces) del martello Wilfredo Leon affiancato da un buon Filippo ...