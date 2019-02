VIDEO MotoGP 2019 | presentata la nuova Suzuki | Rins e Mir vogliono insidiare Honda e

MotoGp – Svelata la nuova Suzuki GSX-RR : Rins e Mir protagonisti di uno speciale VIDEO per togliere i veli alla nuova moto : Alex Rins e Joan Mir svelano la nuova GSX-RR: la Suzuki motivata a far bene nel 2019 e migliorare gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno Nessuna diretta social, nessun collegamento da chissà quale città del mondo: la Suzuki ha deciso di sorprendere tutti e di svelare la nuova GSX-RR con un VIDEO pubblicato in tutti i suoi canali web. I protagonisti della clip, che dura circa 8 minuti, sono i piloti ufficiali, Joan Mir ed Alex Rins, ...

MotoGP 2019 - Marquez ritorna in pista : 'Avevo bisogno di sentire il gomito a terra'. VIDEO : Marc Marquez torna in pista a due mesi dall'intervento chirurgico alla spalla sinistra. Il campione del mondo MotoGP ha svolto diversi giri con la sua Honda per ritrovare il feeling con la pista. In un VIDEO postato dallo spagnolo tutta la felicità per il ritorno in pista e buone sensazioni in vista ...

MotoGp – Marquez è tornato in pista - le prime sensazioni di Marc a due mesi dall’intervento : “ecco cosa mi disturbava” [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente in pista a due mesi dall’operazione alla spalla: le prime sensazioni dello spagnolo in vista dei test della Malesia E’ arrivato il momento di ricominciare a fare sul serio: Marc Marquez è tornato finalmente in moto, in vista dei test invernali di Sepang. A due mesi dall’operazione alla spalla, il campione del mondo in carica ha provato nuovamente le speciali sensazioni di guidare una moto ed ...

MotoGp – Il soave rombo della Ducati 2019 : Michele Pirro regala un piccolo assaggio da Sepang [VIDEO] : Michele Pirro regala un piccolo assaggio della Desmosedici Gp19 direttamente dalla pista di Sepang La Desmosedici Gp19 è finalmente in pista: in attesa di vedere Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci in sella per i test di Sepang, in Malesia è Michele Pirro il pilota a far sfrecciare la nuova creatura del Mission Winnow Ducati Team. Il pilota pugliese ha mostrato oggi sui social la sua moto, facendone udire il sonoro rombo. Un piccolo ...

MotoGp - due chef d’eccezione per il team SIC Petronas : Morbidelli e Quartararo si cimentano ai fornelli [VIDEO] : I piloti del nuovo team sponsorizzato Petronas si sono cimentati in una sfida ai fornelli molto divertente Sfida ai fornelli per i piloti del team SIC Petronas, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli si sono cimentati in cucina preparando cibo per dei clienti particolari. Armati di pentole e grembiule, i due compagni di squadra si son dati battaglia puntando sui propri cavalli di battaglia che, per il rider italiano, non poteva che essere la ...

MotoGP | Aleix Espargarò : 'Impossibile per Lorenzo battere Marquez' ma il #99 replica [VIDEO] : ... che parafrasando un pensiero di Muhammad Ali, ha così risposto su Twitter: 'Impossibile è solo una parola che gli uomini deboli usano per vivere facilmente nel loro mondo, senza osare, esplorare il ...

MotoGp – Gianluca Vacchi guida una… pecora - Jorge Lorenzo balla : simpatico ‘botta e risposta’ sui social [VIDEO] : Gianluca Vacchi chiama, Jorge Lorenzo risponde: il divertito balletto del maiorchino sui social Jorge Lorenzo sa come divertirsi: il pilota maiorchino, nonostante il problema al polso che lo costringe a saltare i test di Sepang e quelli legati al suo museo, World Champions 99, chiuso ad Andorra a due anni dalla sua apertura, non si mostra affatto preoccupato sui social. Il maiorchino, pilota della Honda, ha infatti risposto simpaticamente ...

MotoGp – Presentazione Honda 2019 : come seguire in diretta l’evento [VIDEO] : Tutto pronto a Madrid con Lorenzo e Marquez acciaccati: come seguire la Presentazione della Honda 2019 Finalmente la Honda toglie i veli alla nuova moto, che sarà guidata nella stagione 2019 di MotoGp da Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Una Presentazione insolita per il team giapponese, che a Madrid ha oggi entrambi i suoi piloti acciaccati. Il campione del mondo in carica sta recuperando dall’operazione alla spalla dello scorso ...

MotoGp – Una presentazione insolita per la Honda : l’arrivo di Lorenzo e Marquez tra sorrisi saluti e… fasciature [VIDEO] : sorrisi, saluti e… fasciature: l’arrivo di Mar Marquez e Jorge Lorenzo alla presentazione della Honda 2019 E’ tutto pronto a Madrid per la presentazione della Honda in vista dell’inizio della stagione 2019. Dopo il Mission Winnow Ducati Team, è arrivato il turno del team giapponese di mostrare al mondo intero la moto che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante il Motomondiale 2019. Una presentazione ...

MotoGp – Dovizioso show sulla neve : che spettacolo il ducatista con lo snowboard a Livigno [VIDEO] : Andrea Dovizioso spettacolare sulla neve di Livigno: il ducatista e le sue doti sulla tavola da snowboard Le vacanze sono terminate: i piloti delle due ruote hanno iniziato a fare sul serio e sono tornati ad allenarsi in sella alle moto, non quelle della MotoGp, ma quelle da cross. Dovizioso e Petrucci hanno sfrecciato insieme in pista, tra voli e acrobazie, così come anche Valentino Rossi. Probabilmente anche Lorenzo è tornato in moto, ...

MotoGp – Valentino Rossi nella ‘casa’ dei suoi caschi : il regalo speciale al disegnatore dei suoi ‘elmetti’ [VIDEO] : Valentino Rossi e la dedica speciale sul casco in stile messicano al suo disegnatore Davide Degli Innocenti Il 10 marzo i piloti della MotoGp scenderanno in pista per la prima gara ufficiale della stagione 2019. In attesa dell’esordio stagionale, i campioni delle due ruote saranno protagonisti delle presentazioni dei team, ma anche dei test invernali. In questi ultimi, Valentino Rossi è solito sfoggiare un nuovo casco speciale, ...