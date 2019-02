Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE TUTTAVIA VI INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA CHE RENDE DIFFICILE LA PERCORRIBILITA’ DELLE STRADE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI LA CAUSA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 07 : 30 : IABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE CAMBIAMO ARGOMENTO DALLE ORE 700 DI QUESTA MATTINA SARA’ CHIUSA VIA MERULANA TRA VIALE MANZONI E VIA MACHIAVELLI OER ONSENTIRE GLI INTERVENTI DI POTATURA, LE LINEE BUS DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI USCIAMO DA Roma A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PISANA E AURELIA: SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE Roma DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; SEMPRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER MAGLIANO SABINA; AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA SAN GIOVANNI E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA SAN GIOVANNI E ALESSANDRINO E TRA GROTTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA SAN GIOVANNI E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA GROTTE CELONI E PANTANO; RIGUARDO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA TRA ARDEATINA E RomaNINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA FLAMINIAE E DIRAMAZIONE Roma NORD SI RALLENTA A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA NEL TRATTO CHE VA DA VIA TRIONFALE ALLA VIA DEL MARE SULLA A91 Roma FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA A PONTE GALERIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E RomaNINA RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E RomaNINA RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A1 CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE OGGI E’ STATA DIRAMATA PER IL Lazio UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A MODERARE LA VELOCITA’ E A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CAUSA PIOGGIA PRESTARE ATTENZIONE MODERARE LA VELOCITA’ E MANTENERE LA GIUSTA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE SULLA SALARIA IN DIREZIONE CENTRO ANCORA LAVORI TRA VIA DI GROTTAZZOLINA E VIA BOLOGNOLA CON RESTRINGIMENTO DI ...