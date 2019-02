Via alla nuova illuminazione per Mori

Multe e cartelle - occhio alla notifica Via Pec : ecco quando può sfuggire : Non ha bisogno di un citofono che risponde o di un portiere, non costringe a fare la fila all'ufficio postale con un cartoncino in mano: la notifica via Pec , posta elettronica certificata, di ...

Verissimo : Matilde Brandi : “Mia madre è malata”. SilVia Toffanin si commuove e ripensa alla nonna : Matilde Brandi racconta la malattia della madre: Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo A Verissimo Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della malattia della madre. Giuseppina, 86 anni, è malata da un... L'articolo Verissimo: Matilde Brandi: “Mia madre è malata”. Silvia Toffanin si commuove e ripensa alla nonna proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maltempo - in Alto Adige continua a nevicare : disagi alla Viabilità : Era da alcuni anni che in un solo giorno non nevicava cosi’ copiosamente in tutto il Trentino Alto Adige. L’annunciata maxi nevicata non si e’ fatta attendere e nel corso della giornata ha causato disagi alla viabilita’. La situazione piu’ critica si sta verificando sulla corsia verso nord dell’autostrada A22 del Brennero dove causa alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati la coda tra Fortezza e Vipiteno ha ...

Blue Whale - 13enne si uccide col fucile del padre/ Lettera alla famiglia "Il suicidio è una Via di fuga" : 13enne si uccide col fucile del padre: l'ombra del Blue Whale dietro la sua morte. Le istruzioni del 'gioco' e una Lettera choc alla famiglia.

Ischia - pugno in faccia all'alunno : rapporto inViato alla Procura : Il Commissariato di Ischia, diretto dal Vicequestore Alberto Mannelli, ha inviato alla Procura per i Minori ed alla Procura di Napoli un rapporto urgente al termine della indagini sul pugno in viso ...

Maltempo : problemi alla Viabilità in Alto Adige - strade chiuse : Le nevicate delle ultime ore stanno causando problemi alla viabilita’ in Alto Adige. Nel pomeriggio l’autostrada del Brennero e’ rimasta temporaneamente chiusa in direzione nord tra Vipiteno e il confine di stato. Dopo la riapertura a fatica si sono smaltite le code dei mezzi pesanti. Anche nei pressi di Foresta, all’ingresso della val Venosta, i tir non attrezzati alle condizioni meteo avversarie, hanno causato la ...

Pordenone - condannati per ‘spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica : dai Viaggi alla parrucchiera - i rimborsi “illegittimi” : Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori del Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, ...

Diretta gigante Maribor / Streaming video tv : Via alla 2manche - la gara ricomincia! - Coppa del mondo sci - : Diretta gigante Maribor: info Streaming video e tv della gara slovena valida per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 1 febbraio 2019.

Euro 2020 - meno di cinquecento giorni al via della rassegna continentale : dal 12 giugno Via alla vendita dei biglietti : La UEFA ha ufficializzato la finestra temporale (12 giugno/12 luglio) per l’acquisto dei biglietti destinati al cosiddetto ‘general public’ Mancano meno di 500 giorni al calcio d’inizio di UEFA Euro 2020, la massima competizione continentale che sarà ospitata per la prima volta in ben 12 diverse città Europee tra cui Roma, che avrà il privilegio di ospitare la partita inaugurale (Stadio Olimpico, 12 giugno 2020). In ...

UIL : "Dopo tanti anni di patire sulla Viabilità - il Ponte Morandi e Petrusa siano l'inizio di un ritorno alla normalità : ... che è quello di avere strade, ponti e opere viarie sicure moderne e a norma , in tempi celeri, perché questi disagi hanno distrutto gran parte della produzione, dell'economia e della quotidianità ...

Abbiamo ancora speranze con l’Asus ZenFone 3 Zoom : Via alla patch 64 per chiudere gennaio : C'è ancora speranza per una famiglia di smartphone ancora oggi molto popolare in Italia, considerando le ultime notizie emerse a proposito del cosiddetto Asus ZenFone 3 Zoom. Ad oltre quattro mesi dal nostro ultimo bollettino, con cui vi parlammo dell'aggiornamento di fine estate per lo smartphone, arriva un po' a sorpresa una nuova patch anche in Italia oggi 31 gennaio. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta dell'upgrade 64, i cui ...

Chiuso cavalcaVia sulla superstrada : "Cedimenti laterali alla struttura del ponte" : I problemi sono emersi a seguito di sopralluoghi effettuati sul cavalcavia della Fi-Pi-Li di via Vicinale dei Vignoli...

Chiuso cavalcaVia vicino alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : “Cedimenti strutturali gravi” : Il cavalcavia sulla Firenze-Pisa-Livorno è stato Chiuso per cedimenti strutturali. Lo ha comunicato il comune di Pisa con una nota, a seguito di alcuni sopralluoghi per la verifica strutturale del viadotto. La Polizia Municipale ha disposto la chiusura al traffico veicolare, con il posizionamento di barriere di cemento inamovibili, corredate da apposita illuminazione e segnaletica.Continua a leggere