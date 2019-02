Venezuela - Ue : 'Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio' - Tajani : 'Il veto italiano blocca la democrazia' : Era il Paese più ricco in quell'area del mondo, e ora guardate alla povertà". La Francia: "L'ultimatum scade stasera, Maduro convochi elezioni" - La Francia avverte il presidente Venezuela no Nicolas ...

Venezuela - Ue : "Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio" | Francia : ultimatum a Maduro scade oggi : Francia, Germania e Spagna hanno dato a Maduro fino alla mezzanotte per convocare le elezioni presidenziali. Il leader Venezuelano ha finora ignorato tali richieste e ha ribadito la sua richiesta di anticipare a quest'anno le elezioni legislative previste per la fine del 2020. Per Parigi questa proposta è "una farsa"