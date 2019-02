Venezuela : Trump - uso forza? è opzione : ANSA, - NEW YORK, 3 FEB - ''E' un'opzione''. Così Donald Trump risponde, in un'intervista alla Cbs, a chi gli chiedeva cosa lo avrebbe spinto a usare l'uso delle forze militari americane in Venezuela. ...

Venezuela - Trump non esclude l'intervento militare : "È un'opzione" : Potrebbe essere "un'opzione", probabilmente la più estrema. E non è detto che accada. Ma l'intervento delle truppe americane in Venezuela, a seguito della crisi che ha colpito il Paese dopo la scelta di Juan Guaidó di autoproclamarsi presidente ad interim, potrebbe essere una possibilità.A dirlo è direttamente il presidente americano, Donald Trump, durante una lunga intervista con Margaret Brennan, dell'emittente Cbs News. Alla domanda della ...

Trump batte l'Unione europea in Iran e in Venezuela : L’Europa oggi più che mai sembra affetta da un cinico strabismo. Infatti, proprio mentre i cannoni della diplomazia europea colpiscono quel che resta dell’ormai deposto presidente Venezuelano Maduro, schierando aiuti economici e protezione umanitaria a sostegno del nuovo autoproclamato presidente ad

Caracas. Maduro controlla il Venezuela - Guaidò cerca appoggio di Trump : Nicolas Maduro ha dalla sua parte l’Esercito. L’oppositore Joan Guaidò invece cerca l’appoggio degli USA. Il presidente ha dichiarato che

Venezuela. Trump : iniziata lotta libertà : 00.18 "Vaste proteste oggi in tutto il Venezuela contro Maduro. La lotta per la libertà e per riconquistare la democrazia è cominciata", così Donald Trump su Twitter. In un precedente messaggio, il presidente americano aveva confermato di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente ad interim Juan Guaidò.

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'opposizione - Trump mi vuole uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica