Venezuela | leader italiano opposizione | E' genocidio

Londra non esclude sanzioni UE contro leadership Venezuelana - : Jeremy Hunt ha sottolineato che "sanzioni mirate contro funzionari cleptocratici" possono essere efficaci. "Una delle cose che l'Unione Europea fa spesso fa in queste circostanze è imporre sanzioni ...

Venezuela - Parlamento Ue : oggi riconosce Guaidó presidente/ Leader anti Maduro : "ho incontrato i militari" : Caos in Venezuela, oggi il Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ufficiale: sgarbo a Maduro, il Leader dell'opposizione ha incontrato i vertici militari

Leader opposizione Venezuelana continua a trattare con i militari - : Il presidente del Parlamento venezuelano e Leader dell'opposizione anti-Maduro Juan Guaidò, autoproclamatosi capo di Stato, ha affermato che i suoi rappresentanti conducono incontri segreti con ...

Venezuela - ultimatum dei leader europei a Maduro : Il presidente francese Emmanuel Macron, quello spagnolo Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno dato il loro ultimatum al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro: elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni, oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò quale nuovo presidente. Il leader dell’opposizione si è auto dichiarato tale nei giorni scorsi, ottenendo subito il riconoscimento ...

Venezuela - ultimatum a Maduro dai leader Ue : «Voto tra otto giorni» Scontro Usa-Russia all’Onu : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia. . Pompeo: «Maduro via subito». Mosca: «E’ golpe»

Venezuela - leader europei con Guaidò : 15.03 Spagna, Francia e Germania chiedono di indire elezioni entro 8 giorni altrimenti riconosceranno Guaidò come il presidente del Parlamento. Oggi si riunirà il Consiglio di Sicurezza Onu. "Se non saranno annunciate elezioni entro 8 giorni,saremo pronti a riconoscere Guaidò come 'presidente in carica' del Venezuela per avviare un processo politico",il presidente francese Macron era stato il primo stamane ad esprimersi su Twitter. La ...

Venezuela - Spagna : «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó». E Berlino : «Maduro non è leader legittimo» : Madrid chiede di convocare nei tempi più brevi elezioni che rispettino gli standard democratici. Il portavoce di Merkel: «Auspicio che l'Europa parli a una sola voce»

Venezuela in piazza contro Maduro - il leader dell'opposizione Guaìdo si proclama presidente : Il leader dell'opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaìdo, si autoproclama presidente detronizzando Maduro nel giorno che ricorda la fine della dittatura di Perez Jimenez nel 1985. ...

Venezuela - il leader dell'opposizione si autoproclama presidente - Trump lo riconosce - Maduro denuncia il golpe : Trump , @realDonaldTrump, 23 gennaio 2019 Il resto del mondo Trump ha rivolto un invito anche alle altre Capitali occidentali: "Incoraggiamo altri governi dell'emisfero occidentale a riconoscere il ...

Guaidó : “Il presidente sono io”. Gli Stati Uniti lo appoggiano. Venezuela con due leader : Due presidenti per il Venezuela con l’opposizione che spera sia la volta buona per porre fine a un governo ormai inviso alla stragrande maggioranza della popolazione. Il parlamento controllato dall’opposizione ha designato il deputato Juan Guaidó come presidente ad interim e questi è stato subito riconosciuto da Donald Trump, seguito a ruota dai go...

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

