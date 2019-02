Venezia vince a Pesaro

Basket - al Vela vince Venezia : Fiat sempre ultima : Quinto ko in fila per la Fiat, che al Vela cede 66-73 al cospetto dell'Umana Venezia, senza l'ex Washington, rimanendo così all'ultimo posto in classifica. In attesa della cessione della società, un'...

Basket - Serie A : Milano vince a Trieste - Avellino stacca Venezia : TORINO - L'Armani Milano supera Trieste 77-73 all'Allianz Dome e infila la 14ma vittoria in campionato. L'Olimpia rimane così a +6 su Avellino che batte Pistoia e lascia al terzo posto la Reyer ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Venezia raggiunge Avellino : Una parentesi, la sconfitta contro Avellino. Al Forum di Assago, Milano supera 86-78 Trento nella riedizione dell'ultima finale scudetto e resta a +6 sulle seconde, Avellino e Venezia, che mantiene ...

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...

Il Friuli Venezia Giulia rivuole le province : Dopo essere stata, peraltro, l'unica regione d'Italia insieme alla Sicilia ad averle effettivamente abolite

Diretta Pescara Venezia/ Risultato finale 1-0 : decide un capolavoro di Brugman - vince il Delfino! : Diretta Pescara Venezia, Risultato finale 1-0: decide un bellissimo tiro da fuori area di Brugman, il Delfino torna a sorridere in Serie B.

Basket - Serie A 2019 : i risultati dell’11ma giornata. Prosegue la marcia di Milano e Venezia - Avellino vince e sogna : Dopo i due anticipi di ieri, si è completato oggi il quadro dell’11ma giornata della Serie A di Basket: vittorie per Milano e Venezia, che si mantengono ai primi due posti in classifica, mentre Avellino batte Sassari ed aggancia Cremona e Varese. Trieste sbanca Reggio Emilia e ritrova Brindisi a quota 12. Successi anche per Trentino e Torino, che respirano e lasciano il fondo della graduatoria. Avellino supera Sassari per 86-78 scavando ...

Serie B - Carpi-Salernitana 3-2 : Colantuono ora rischia. Il Crotone non sa più vincere : 1-1 con il Venezia : CARPI - Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana che, nonostante la reazione finale, soccombe 3-2 a Carpi . Ora Stefano Colantuono è sulla graticola. I padroni di casa si portano sul 3-0 con ...

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : Venezia vince il derby e mantiene il +4 - Schio e Broni continuano ad inseguire : Dopo la nona giornata della Serie A di Basket femminile, la Reyer Venezia conserva il vantaggio di quattro punti sulle dirette inseguitrici. La squadra di coach Liberalotto ha sconfitto 62-58 nel derby veneto la Fila San Martino di Lupari in un match molto combattuto e che si è deciso solamente nei minuti finali. Steinberga trascina la Reyer con 20 punti, mentre dall’altra parte non bastano i 21 di Marshall e soprattutto la Fila può ...

Serie B - vince il Palermo - lo Spezia travolge il Cosenza e il Venezia la spunta nel finale : Vista dall'Alberto Picco, de La Spezia, la Serie B gode di buona saluta. L'impianto è gremito per oltre metà, c'è entusiasmo anche fra i tifosi del Cosenza, nonostante il 4-0 per gli aquilotti. E' un ...

Vincenzo Paci - primo clarinetto del teatro La Fenice di Venezia a Ragusa : Al teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ospite per Ibla Classica International anche il primo clarinetto del teatro “La Fenice” di Venezia: Vincenzo Paci

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...