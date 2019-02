Vela | Coppa del Mondo Miami 2019 | Ferrari-Calabrò sono quinti in Medal Race e chiudono in

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Mattia Camboni sbaglia in Medal Race e chiude 8° - Flavia Tartaglini migliora ed è 7^ assoluta : Quinta e penultima giornata di gare che va in archivio a Miami in occasione della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela destinata alle classi olimpiche. Nella giornata odierna sono state disputate le Medal Race di cinque classi: 49er, 49er FX, Nacra 17 ed RS:X maschile e femminile. Domani il programma si chiuderà con le rimanenti regate decisive per le altre cinque categorie. Grande delusione nel RS:X per l’azzurro Mattia Camboni, ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : perdono posizioni gli azzurri nella quarta giornata. Ferrari-Calabrò quinti nel 470 - Mattia Camboni settimo nel RS : X : Si è conclusa nella notte italiana anche la quarta giornata di gare a Miami, in Florida (Stati Uniti d’Amercia), dove si sta svolgendo il secondo appuntamento delle World Series 2019 di Vela. Per la spedizione azzurra, priva dei campioni iridati nel Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti, restano ancora quattro equipaggi nelle prime dieci posizioni, con le diverse imbarcazioni in lotta per conquistare un posto nella Medal Race nel 470 e ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò in testa nel 470! Flavia Tartaglini rimane in terza posizione nel RS : X : Si è conclusa anche la terza giornata di gara a Miami, Florida (Stati Uniti d’America), dove si sta disputando la seconda tappa delle World Series 2019 di Vela. Dopo le difficoltà di ieri, le condizioni hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. Bilancio positivo nel complesso sino ad ora per la squadra azzurra, nonostante l’assenza dell’equipaggio di punta composto da Ruggero Tita e Caterina Banti (campioni iridati ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Flavia Tartaglini resta in quota - risalgono posizioni Daniele Benedetti e Mattia Camboni. Tutto fermo nel 470 : Prosegue la seconda tappa delle World Series 2019 di Vela, in scena a Miami, in Florida (Stati Uniti d’America) in questa settimana. Nella seconda giornata sono state diverse le regate annullate a causa delle condizioni non ottimali. Non si è gareggiato nel 470 ad esempio, dove le coppie azzurre Giacomo Ferrari-Giulio Calabrò al maschile e Benedetta Di Salle-Alessandra Dubbini al femminile sono rimaste quindi in seconda e terza posizione ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : buona partenza per gli azzurri con Flavia Tartaglini - Di Salle-Dubbini e Ferrari-Calabrò nelle posizioni di vertice : La seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è aperta oggi a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle prime regate di qualificazione nelle 10 classi olimpiche. La selezione italiana, priva nel Nacra 17 dei campioni iridati Ruggero Tita e Caterina Banti, ha cominciato con il piede giusto la prima competizione di rilievo della stagione piazzando tre imbarcazioni nella top3 parziale dopo la prima giornata. Partiamo dal windsurf ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Italia a caccia del podio nel windsurf e con i 470 nel primo evento della stagione : Dal 29 gennaio al 3 febbraio si disputerà a Miami la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Vela, prima competizione di cartello dell’anno solare 2019 per le classi olimpiche. Dopo aver rotto il ghiaccio con la Coppa ad Enoshima, in occasione della tappa d’apertura disputata a settembre sul campo di regata olimpico (dove si gareggerà ai Giochi di Tokyo 2020), la Nazionale Italiana proverà a ben figurare sulla baia di ...

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA / Diretta gol live score : le due riVelazioni del torneo - oggi 23 gennaio - : RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: Diretta gol live score dei quarti di finale con Atalanta Roma e Fiorentina Juventus, c'è anche l'Inter , oggi 23 gennaio, .

Vela - Coppa del Mondo 2019 : il calendario completo. Tutte le tappe : il programma e le date : Dopo la lunga sosta invernale ricomincia la Coppa del Mondo 2019 di Vela con la seconda tappa di Miami, primo appuntamento di cartello della stagione agonistica. L’evento che si disputerà a Coconut Grove (quartiere di Miami affacciato sulla baia di Biscayne) dal 27 gennaio al 3 febbraio segnerà l’inizio di un 2019 molto importante per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Coppa del Mondo si è aperta ad Enoshima lo scorso ...

Supercoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso riVela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

Vela - Coppa America 2021 : il regolamento e tutte le novità tecniche. I monoscafi foiling sostituiscono i catamarani - limitazioni su nazionalità e residenza degli equipaggi : Il 2018 sta per andare in archivio e ci apprestiamo a vivere un 2019 in cui potremo finalmente assistere ai primi test in acqua delle nuove imbarcazioni che gareggeranno nella Prada Cup e nella Coppa America 2021. La 36esima edizione della competizione velica più importante al Mondo vedrà un cambio di regolamento tecnico, infatti le nuove barche AC75 che si sfideranno ad Auckland (Nuova Zelanda) sono dei monoscafi foiling di 75 piedi (22 metri ...

Vela - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali e Europei decisivi per la qualificazione olimpica - si parte a Miami con la Coppa del Mondo : Mancano ormai due giorni allo scadere del 2018 ed è già tempo di proiettarci alla prossima stagione della Vela. Il 2019 sarà un anno fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti verranno assegnati altri 61 pass tramite i Campionati del Mondo delle varie classi olimpiche. Complessivamente saranno sei le rassegne iridate in programma nella prossima stagione, a partire da metà luglio con i Mondiali Laser Radial fino a ...

Vela - Coppa America 2021 : tutte le imbarcazioni iscritte alla Prada Cup. Luna Rossa Challenger of Record : Il percorso di avvicinamento alla 36^ edizione della Coppa America, che si disputerà ad Auckland (Nuova Zelanda) dal 6 al 21 marzo del 2021, sta entrando nel vivo con la prima fase di iscrizioni alla Prada Cup che è scaduta il 31 novembre. Al momento sono cinque le imbarcazioni ufficialmente iscritte alla competizione in programma ad inizio 2021 che designerà la sfidante di Emirates Team New Zealand (detentori del titolo) ...

Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli : Scugnizza s’aggiudica la coppa Ralph Camardella : Scugnizza dell’armatore Vincenzo de Blasio si aggiudica la coppa Ralph Camardella del Campionato Invernale Vela d’Altura svoltosi nel Golfo di Napoli E’ Scugnizza, dell’armatore Vincenzo De Blasio, lo yacht che si è aggiudicato la coppa “Ralph Camardella”. La regata, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli, è la quarta prova che le imbarcazioni disputano per il 48° Campionato Invernale di Vela d’Altura nel Golfo ...