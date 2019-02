Valle d’Aosta | scialpinisti travolti da valanga | un morto e 2 salvati

Valanga in alta Valle d’Aosta : morto uno scialpinista : Il soccorso alpino valdostano ha trovato uno scialpinista morto sotto la Valanga che si è staccata sotto Punta Ollietta in Valle d’Aosta. Altri due scialpinisti sono stati tratti in salvo e sono illesi. Lo fa sapere il soccorso alpino valdostano. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, Per l’identificazione e le indagini sull’incidente procede il Sagf della guardia di finanza di Entreves. L'articolo Valanga in ...

Valanga in Valle d’Aosta : in corso ricerche e verifiche del soccorso alpino : Una Valanga si è staccata dopo le 13.30 sotto la punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre, nell’alta Valle d’Aosta. La zona è frequentata da freerider e snowboarder. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto per una Valanga che si è staccata a Vetan, frazione del comune di Saint-Pierre. Il sorvolo di un elicottero ha confermato l’evento a quota 2500 metri, sotto Punta Ollietta. Sono in corso le ...

Maltempo e neve : allerta valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - negli atti l’intreccio tra i clan e la massoneria : ‘Volevano affiliare i politici locali alle logge’ : Tra le Alpi si rivede, in scala ridotta, una dinamica sofisticata, di quelle presenti in Calabria e in Sicilia (soprattutto a Trapani) finite sotto la lente della Commissione antimafia. l’intreccio tra criminalità organizzata e massoneria si stava riproponendo anche nel Nord d’Italia, ad Aosta. Protagonisti alcuni personaggi importanti della locale di ‘Ndrangheta smantellata mercoledì dai carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia di ...

I Light Pila : il 2 febbraio la fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta : Tutti pronti ai “blocchi di iscrizione” per prendere parte alla fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta, la classica della solidarietà, sulle nevi di Pila, sabato 2 febbraio. Come da tradizione, tutti possono partecipare: bambini e adulti, con gli sci, lo snowboard, le racchette da neve, a piedi ed in compagnia del proprio cane. Le iscrizioni sono aperte: on line sul sito di Pila www.Pila.it e sul sito di Komen Italia www.komen.it ed ...

Sette morti in Valle d’Aosta dopo scontro aereo-elicottero : È di Sette morti e due feriti gravi il bilancio dell'incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, dove sono precipitati un elicottero e un aereo da turismo francese dopo una collisione. Questa mattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi dagli uomini della Protezione civile e dalle guide del Soccorso Alpino Valdostano. Sul luogo dell'incidente anche Vigili del fuoco, unità cinofile e militari della Scuola alpina ...

Schianto tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta - morti i 2 dispersi : Schianto tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta, morti i 2 dispersi Le operazioni di ricerca si sono concluse con il ritrovamento dei due corpi. Il bilancio finale dello scontro è di sette vittime e due feriti. Nel corso della giornata previsto un sopralluogo tecnico per accertare le cause dell’incidente Parole ...

Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta : il bilancio definitivo - 7 morti : Trovato morto anche il secondo disperso dell’incidente aereo verificatosi ieri sotto il Rutor, tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. Le ricerche sono concluse: il bilancio finale è di 7 morti e 2 feriti gravi. Sul posto hanno operato una ventina di uomini – Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, guardia di finanza – impegnati nelle ricerche dell’ultimo disperso sul ...

Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta : trovato morto un disperso : Uno dei 2 dispersi dell’incidente aereo verificatosi ieri sotto il Rutor, in Valle d’Aosta, è stato trovato a 50 metri dai resti dell’elicottero, sepolto sotto metri di neve. Il corpo è stato trasportato a Valle. Il bilancio sale a 6 morti, 2 feriti e un disperso. Sul posto una ventina di uomini – Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, guardia di finanza – impegnati nelle ricerche dell’ultimo disperso ...

Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta : tra le vittime un 53enne italiano : Tra le vittime dello Scontro tra un elicottero e un aereo da turismo, avvenuto ieri in Valle d’Aosta, vi è Maurizio Scarpelli, 53 anni di Reggello (Firenze), residente a Firenze. Era il pilota dell’eliski: aveva una lunga esperienza e gestiva, insieme a un socio, la Eli-Ghibli Helicopter Services con base tecnica a Reggello e sede operativa, con scuola di volo, all’aeroporto di Arezzo. Scarpelli pilotava elicotteri anche per la ...

Valle d’Aosta - scontro tra un elicottero e un aereo da turismo : 5 morti e 2 feriti | : È successo nel vallone di La Thuile. Sul posto stanno intervenendo la Protezione civile, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco

Disastro nei cieli della Valle d’Aosta - terribile scontro tra aereo ed elicottero : almeno 5 morti e 2 feriti [LIVE] : almeno 5 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite per un terribile incidente aereo avvenuto nel pomeriggio sulle montagne della Valle d’Aosta, dove un aereo da turismo e un elicottero privato impegnato nel servizio di heliski sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta, si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto operano il Soccorso Alpino della Guardia di finanza e quello ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - l’imprenditore arrestato : “Siamo 32mila calabresi - un quarto della popolazione” : Erano arrivati anche all’“Imperatore”, Augusto Rollandin, a lungo presidente della Valle d’Aosta. Antonio Raso e Marco Fabrizio Di Donato, arrestati dai carabinieri perché ritenuti boss della locale di ‘Ndrangheta di Aosta, erano arrivati anche al politico (non indagato). È soltanto uno dei tanti episodi che dimostrano la capacità di infiltrarsi nella politica e nelle amministrazioni dimostrata da questa organizzazione mafiosa. D’altronde ...