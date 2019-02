Valanga in Valle d’Aosta | in corso ricerche e verifiche del soccorso alpino

Valanga in Valle d'Aosta : Aosta, 3 feb. , AdnKronos, - Intervento del soccorso alpino valdostano per una Valanga a Vetan, nel comune di Saint Pierre in Valle d'Aosta. La Valanga si è abbattuta in una zona solitamente ...

Valanga in Valle d'Aosta : Intervento del soccorso alpino valdostano per una Valanga a Vetan, nel comune di Saint Pierre in Valle d'Aosta. La Valanga si è abbattuta in una zona solitamente frequentata da snowboarder. Sono in ...

Bolzano : Valanga in Valle Aurina - un morto e cinque sciatori estratti vivi : Un'altra tragedia della montagna si è verificata oggi in Valle Aurina (Bolzano), precisamente sul monte Spicco, a quota 2400 metri. Ad essere travolti dalla coltre di neve questa volta sono state sei persone (si tratta di un gruppo di amici) che stavano sciando in un fuoripista. All'improvviso la massa ghiacciata si è staccata dalla montagna, travolgendoli. Per uno di loro purtroppo non c'è stato niente da fare, l'uomo è infatti deceduto: si ...

Valanga sul lago - isolata la valle di Anterselva : La parte alta della valle di Anterselva, in Alto Adige, è isolata dopo la caduta di una Valanga. La slavina si è staccata intorno alle ore 14 nei pressi del lago di Anterselva , poco lontano dall'...

Anterselva - Valanga taglia in due la valle : Non ci sono vittime. Chiuso per motivi di sicurezza il centro biathlon che dal 24 al 27 gennaio ospiterà la Coppa del mondo