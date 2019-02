Usa | incidente a bus giovani giocatrici basket | 16 feriti

Cane caUsa un incidente mortale : condannato il padrone : Due mesi di carcere, con pena sospesa, per un pensionato di 80 anni colpevole di non aver custodito in maniera adeguata il...

Incidente sulla RagUsa-Catania - sottoposto ad intervento l'uomo ferito : E' stato sottoposto ad un delicato intervento di ortopedia, il 72enne rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave Incidente sulla Ragusa-Catania.

Incidente in c.da Castiglione a RagUsa FOTO : Grave Incidente stradale oggi pomeriggio in c.da Castiglione. L'elisoccorso non è riuscito ad atterrare per soccorrere il ferito, a causa del maltempo

Incidente in c.da Castiglione a RagUsa : Si indaga sulla dinamina di un grave Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in c.da Castiglione a circa due chilometri da Ragusa

Denuncia da 3 milioni di dollari per Gwyneth Paltrow. L'accUsa : "Provocò un incidente sciistico in cui sono rimasto ferito" : Una causa per cifre stellari intentata da un medico dello stato dello Utah nei confronti Gwyneth Paltrow, che si sarebbe resa responsabile di un incidente avvenuto su una pista da sci nel 2016. L'attrice, infatti, ora si trova ora a dover far fronte ad una Denuncia da 3 milioni e 100mila dollari da parte di Terry Sanderson, un medico che ha affermato che la Paltrow avrebbe causato un incidente su pista provocando a lui serie ferite, mentre ...

Alda D’EUsanio e l’incidente : ‘Sono morta e rinata - ho visto la luce’ : Oggi è impegnata nel ruolo di opinionista nella nuova edizione de L’isola dei famosi, ma nel passato di Alda D’Eusanio c’è una pagina decisamente nera, a tratti macabra. Un incidente il 24 gennaio 2002 l’ha portata in coma dopo essere stata investita da un motorino. Un’esperienza che lei considera una rinascita come svela al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 30 gennaio: “Il 24 gennaio, il giorno ...

La tragedia della diga in Brasile - multinazionale sotto accUsa : “Non incidente ma crimine” : Per ambientalisti e comunità locale, la diga che è crollata e ha travolto tutto era malridotta e ha ceduto di schianto tanto da non consentire nemmeno l'entrata in funzione dei sistemi di allarme. I corpi recuperati sono sessanta ma non c'è alcuna speranza di trovare in vita i restanti 290 dispersi.Continua a leggere

Il principe Filippo - 97 anni - e le sue scuse dopo aver caUsato un incidente automobilistico : ecco la lettera che ha scritto : Il principe Filippo ha presentato le sue “sentite scuse” per aver ferito una donna, in un incidente automobilistico in cui è stato coinvolto una settimana fa. Il Sunday Mirror ha pubblicato una copia della lettera che il 97enne ha scritto a Emma Fairweather, che ha riportato la frattura di un polso quando la Kia in cui si trovava si è scontrata con la Land Rover guidata dal duca di Edimburgo. “Vorrei che lei sapesse quanto ...

Il principe Filippo si scUsa per l’incidente : «Sono stato scosso - sono molto dispiaciuto» : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...

Il principe Filippo si scUsa per l’incidente : «Sono stato scosso» : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...

Il principe Filippo si scUsa con la donna ferita nell'incidente - : "Non ho visto le auto arrivare", si legge nella missiva, datata 21 gennaio, in cui il duca di Edimburgo augura a Emma Fairweather una "pronta guarigione"

Il principe Filippo si scUsa per l'incidente stradale : Il principe Filippo si è scusato per l'incidente stradale del 17 gennaio scorso dicendosi "profondamente dispiaciuto" in una lettera inviata a Emma Fairweather, la 46enne rimasta ferita nello scontro: ...

Incidente a RagUsa : morto un 77enne : Incidente mortale oggi pomeriggio in via Risorgimento a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Citroen C3 e una Bianchina. morto un 77enne

RagUsa - incidente stradale : tre morti - arrestato un 22enne : Quello che si è verificato nelle scorse ore nella provincia di Ragusa, precisamente sulla strada che collega Ispica a Rosolini, è un vero e proprio dramma in cui a perdere la vita sono state ben tre persone, due delle quali davvero giovanissime. Un incidente stradale che non ha lasciato alcuno scampo ad una donna di 54 anni, Rita Barone, ad una ragazza appena diciassettenne, Aurora Sorrentino (figlia della prima vittima) e ad un ragazzo 22enne, ...