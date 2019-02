Un anno fa raid Macerata - sit-in studenti : "La politica ha rovinato la città" ha osservato un altro ragazzo, criticando la coloritura di destra o di sinistra data alla commemorazione di Pamela o alla condanna di Oseghale, imputato per il ...

Un anno fa raid Macerata - sit-in studenti : "La politica ha rovinato la città" ha osservato un altro ragazzo, criticando la coloritura di destra o di sinistra data alla commemorazione di Pamela o alla condanna di Oseghale, imputato per il ...

Raid Macerata - Luca Traini un anno dopo : “Non c’è più odio dentro di me” : Un anno dopo Luca Traini, l'autore del Raid razzista di Macerata si racconta in un'intervista: "Per me il saluto romano era un gesto abituale. Un rituale simbolico. Lo facevo ogni mattina al sole nascente. Dunque non era una sceneggiata. dopo gli incontri e i colloqui in carcere, ho cominciato a rivisitare i miei gesti, e si è fatto strada il pentimento"Continua a leggere

Luca Traini a un anno dal raid razzista : "Sono pentito - il colore della pelle non conta" : A un anno dal raid per "vendicare Pamela Mastropietro", il 29enne chiede scusa per la sua reazione immotivata. Lo ha...

Luca Traini parla un anno dopo il raid di Macerata : Un anno dopo il raid di Macerata Luca Traini si sente una persona diversa. In questi 12 mesi attraverso il processo, il carcere, il contatto con i detenuti stranieri sostiene di aver acquisito la ...

Macerata - un anno fa il raid razzista di Luca Traini - Sky TG24 - : Era il 3 febbraio 2018 quando il 28enne aprì il fuoco per le vie della città marchigiana, ferendo 6 persone di colore. Giustificò il gesto come una vendetta per l'omicidio della diciottenne Pamela ...

Macerata - un anno fa il raid razzista di Luca Traini : Macerata, un anno fa il raid razzista di Luca Traini Era il 3 febbraio 2018 quando il 28enne aprì il fuoco per le vie della città marchigiana, ferendo 6 persone di colore. Giustificò il gesto come una vendetta per l’omicidio della diciottenne Pamela Mastropietro . Il 3 ottobre 2018 la condanna a 12 anni con rito ...

Un anno fa il raid di Macerata - parla Traini : Pentito, "e non da oggi". A un anno esatto dal raid di Macerata dove sparò a nove persone di colore ferendone sei, Luca Traini parla e si racconta a Repubblica, in una lunga intervista firmata Ezio ...

The Division 2 : i raid arriveranno - ma non al lancio del gioco : Ubisoft ha dovuto dare una notizia certamente poco gradita a quanti si aspettavano i raid all'uscita di Tom Clancy's The Division 2, che, lo ricordiamo, arriverà il prossimo 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come riferisce Comicbook, infatti, questa modalità di gioco ci sarà, ma non al momento del lancio.Il motivo è spiegato dal creative director Mathais Karlson in un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Arekkz: c'è ancora del ...

Bannon e Putin - un programma sulla Raidue sovranista : la sfida estrema di Freccero - panico a Viale Mazzini : La trasmissione si chiamerà L'ottavo blog e, come spiegato dallo stesso Carlo Freccero, offrirà una visione del mondo attraverso gli occhi di quel lato dell'informazione che offre e propone notizie ...

Raidue - Eva Crosetta lanciatissima : clamoroso ritorno a viale Mazzini - chi fanno fuori dopo 24 anni : La rivoluzione di Carlo Freccero travolge anche Sulla via di Damasco. Il neodirettore di Raidue dopo 24 anni di onorata conduzione ha fatto fiori monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno e storico padrone di casa nel programma di approfondimento religioso del secondo canale. Al suo post

Raid di Capodanno nel Napoletano : incendiata telecamera della chiesa : Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni della chiesa di Santa Maria della Stella, a Casoria. Completamente distrutta dalle fiamme una telecamera per la videosorveglianza, che inquadra l'...

Jas&Jay le sorelle esplosive di RaiDue protagoniste del Capodanno in Conca : Le hanno ribattezzate le sorelle esplosive di "Mezzogiorno in famiglia". Jasmine e Jay Carol Gigli, in arte Jas & Jay saranno le protagoniste del Capodanno in Conca , il party più atteso delle Alpi. ...