UFC Fight Night 144 – Vittoria super per l’azzurra Mara Romero Borella | sconfitta

UFC - Squalifica Nurmagomedov – Il fighter prende la sua decisione : fuori un anno intero e mai più a Las Vegas : Preso atto della Squalifica della Nevada State Athletic Commission, Khabib Nurmagomedov ha deciso di stare fuori per più tempo del dovuto e non combattere più a Las Vegas Nella giornata di ieri la Nevada State Athletic Commission si è pronunciata in merito alle squalifiche di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor dopo i fatti di UFC 229. Il fighter daghestano è stato punti con 9 mesi di sospensione (riducibili a 6 se parteciperà a campagne ...

WWE - contatti con Khabib Nurmagomedov! Il retroscena firmato dal fighter UFC : “mi hanno chiesto di partecipare a…” : La WWE avrebbe contattato Khabib Nurmagomedov: a svelarlo è lo stesso fighter UFC che spiega di essere stato invitato a The Greatest Royal Rumble Negli ultimi anni, WWE e UFC stanno guardando ai rispettivi roster, al fine di ‘scambiarsi’ qualche stella pronta per una nuova carriera in un’altra disciplina. È capitato con Brock Lesnar e CM Punk, desiderosi di provare a misurarsi nelle MMA, mentre il percorso inverso lo ha ...

UFC Fight Night 143 - come vedere in tv la grande MMA : Il primo evento MMA, Mixed Martial Arts, del 2019 è di scena a New York, sabato 19 gennaio, al Barclays Center di Brooklyn con un incontro tra campioni entrambi statunitensi: il detentore del titolo UFC dei pesi mosca Henry Cejudo e quello dei pesi gallo T.J. Dillashaw. Un’occasione che la macchina della comunicazione del torneo di MMA più famoso del pianeta non si fa certo scappare. Per questo è stata organizza una sfida ...

UFC Fight Night 143 : Cejudo vs Dillashaw - diretta streaming su DAZN : Si terrà sabato 19 gennaio al Barclays Center di Brooklyn (New York) il primo evento targato UFC del 2019. La promotion di MMA (mixed martial arts) più importante del mondo inaugurerà il suo nuovo anno con UFC Fight Night 143, il cui main event è la sfida Cejudo vs Dillashaw per il titolo dei pesi mosca. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Sfida tra campioni nel main event: TJ Dillashaw sfida Cejudo Il main event di sabato ...

UFC – Tenta di derubare Polyana Viana : la fighter UFC riduce il rapinatore ad una maschera di sangue [FOTO] : Polyana Viana ha sventato un Tentativo di rapina ai suoi danni picchiando il suo aggressore: la fighter UFC ha colpito e immobilizzato l’uomo fino all’arrivo della polizia Rio de Janeiro è divisa in due anime diametralmente opposte: la prima è quella ricca, fatta di spiagge soleggiate, turismo e movida; l’altra è quella periferica, povera, dove la criminalità regna quasi sovrana. Nella notte di sabato, intorno alle 20:00 di sera, un uomo ...

UFC – Conor McGregor di nuovo papà : la fidanzata dà alla luce un nuovo piccolo fighter : Dee Devlin, fidanzata di Conor McGregor, ha dato alla luce il suo secondo figlio: il fighter irlandese esprime tutta la sua felicità sui social In attesa di conoscere l’esito dell’eventuale squalifica dopo i fatti accaduti nel post match contro Nurmagomedov, nonchè di sapere se riuscirà ad avere la sua rivincita con il fighter daghestano, Conor McGregor si dedicherà per un po’ di tempo alla sua famiglia che nelle ultime ...