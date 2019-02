Tutti i motivi della frenata dell' industria in Germania

Italia in recessione - ecco Tutti i motivi della frenata del Pil : È vero che l'Italia non è mai uscita da una debolezza strutturale che la aggancia ai ritmi di crescita europea, e che la congiuntura internazionale si è infiacchita. Ma aprendo l’analisi sulle cause della recessione, più interessante, diventano evidenti le componenti interne della frenata del Pil...