Trivelle | come la Croazia punta ai giacimenti dell’Adriatico dopo il no

Trivelle - scontro nel governo. Costa : non firmo l'ok. Garavaglia : non può fare come vuole : Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e...

Garavaglia : "Trivelle? Costa non può fare come vuole" : Sulle trivellazioni " Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui " visto che ci sono "atti obbligatori e c'è un iter in corso". Lo dice all'AdnKronos in viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia , commentando le parole del titolare per l'ambiente che ha fatto sapere che non è disponibile a firmare per le trivellazioni. Sulla vicenda delle trivelle " ci ...

Trivelle - il Coordinamento del No : “Non andiamo a incontro con Costa”. Emiliano : “Cerino in mano a noi come su Tap e Ilva” : I No Triv rifiutano l’invito del ministro Sergio Costa dopo il via libera a tre nuove esplorazioni petrolifere nel mar Ionio e la conferma di quelle già ‘vistate’ in Emilia-Romagna. “Non veniamo”, dice Francesco Masi, portavoce pro tempore del Coordinamento nazionale No Triv. “Quando ci volete chiamare per questioni di merito – spiega all’Adnkronos rivolgendosi al governo – siamo sempre ...