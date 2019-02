Tragedia familiare | trovati figlio impiccato e madre morta sul divano

Tragedia familiare nel Salernitano : malato di Alzheimer ferisce figlio - la madre muore per lo shock : Tragedia familiare a Serre, nel Salernitano: un anziano 84enne, affetto dal morbo di Alzheimer, in preda ad un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio di 56 anni. Quest’ultimo ha chiesto aiuto ai vicini che hanno immediatamente allertato il 118. La moglie dell’anziano, madre della vittima, non ha retto allo shock ed ha accusato un malore: nonostante gli immediati soccorsi, è morta per arresto cardiocircolatorio. Il ...