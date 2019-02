Torna il teatro di relazione alla Badia di Ragusa

Al teatro del Torrino riTorna - a grande richiesta “Pulcinella e i comici di corte” : Il teatro del Torrino festeggerà il Carnevale insieme al suo affezionatissimo pubblico con lo spettacolo per bambini “Pulcinella e i comici di corte” per la regia di Luca Pizzurro con protagoniste le classiche maschere della tradizione italiana! Pulcinella (Guido Saudelli) , Arlecchino (Daniel Plat), Colombina (Ilaria Gigliobianco) e Balanzone (Fabio Di Dio Busà) scappano dai loro perfidi padroni e si ritrovano nella piazza del ...

Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo : A Cava de’ Tirreni, sabato 2 dalle 20.00 e domenica 3 febbraio dalle 18.00,Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo , con il quinto appuntamento al Teatro Il Piccolo di Cava, in P.zza V. Emanuele II. In scena il Piccolo Teatro al Borgo diretto dal maestro Mimmo Venditti, con «NAPOLI MILIONARIA!». Il testo si colloca come vero e proprio legamento fra i due momenti della drammaturgia Eduardiana che il Maestro ...

Il crowdfunding premia Amandola : Tornano le proiezioni al Cine Teatro Europa : ... il Cine Teatro è stato riaperto al pubblico con la funzionalità di sala eventi: infatti nei mesi passati vi si sono svolte ad esempio serate da ballo e spettacoli per bambini. Solo da sabato 26 ...

Roma. Luce sull’archeologia Torna al Teatro Argentina : E’ torna al Teatro Argentina l’appuntamento con Luce sull’archeologia. Dopo il successo delle passate edizioni, il Teatro di Roma offre

RiTorna in scena la compagnia Kataklò al teatro di Assisi : Intuizioni geniali alludono al mondo acquatico di creature fantastiche che guizzano come sirene immerse in atmosfere lunari. A tratti le coreografie virano inaspettatamente nell'ironico senza mai ...

Al Teatro delle Arti di Salerno Torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'Bollicinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

Teatro : Torna al suo posto lo storico sipario del Massimo di Palermo (2) : (AdnKronos) - Per il sovrintendente Francesco Giambrone questo restauro "è frutto di collaborazioni che sfatano dei luoghi comuni: quello della mancanza di collaborazione tra le istituzioni pubbliche, quello che al Sud sia impossibile trovare finanziamenti privati e terzo luogo comune che non sia po

Teatro : Torna al suo posto lo storico sipario del Massimo di Palermo : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Lo storico sipario del Teatro Massimo Giuseppe Sciuti ritorna al posto in cui l’avevano voluto il suo creatore, il pittore Giuseppe Sciuti, e gli architetti del Teatro Giovan Battista e Ernesto Basile. Il restauro è stato reso possibile dalla partnership del Teatro con

L’opera lirica Torna a Varese dopo 70 anni di assenza con il teatro a “chilometro zero” : dopo 70 anni torna l'opera lirica in un teatro a Varese. Domenica 10 marzo alle 17, al teatro Openjobmetis della città lombarda, in scena il "Don Giovanni" di Mozart per una produzione che comprende oltre duecento persone, quasi tutte del posto. In una sorta di offerta teatrale a chilometro zero.Continua a leggere

Al Teatro Reims di Firenze Torna il grande teatro d'autore : Gli spettacoli al teatro Reims si tengono il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 17.00. Per la rassegna "Reims d'autore" è previsto lo spettacolo del venerdì alle ore 21.00 I biglietti posso ...

'Mamma - papà - andiamo a teatro!' Tornano gli spettacoli della rassegna teatrale per famiglie : Dopo l'anticipazione natalizia, parte ufficialmente la sesta edizione della rassegna, che terrà compagnia le famiglie con cinque spettacoli da gennaio ad aprile. Giovedì 17 gennaio, dalle ore 18.30, ...

Il Teatro dei Colori Torna con Le domeniche da favola : spettacoli per bambini e famiglie. Ecco il programma : Il programma prosegue con i seguenti spettacoli: 3 febbraio Terrammare Teatro Ci siamo persi tra le stelle da Il Piccolo Principe da Antoine De Saint Exupery , regia di Silvia Civilla 17 febbraio ...

RiTorna sul palco del Centro Sociale di Marzocca il "Teatro D'Inverno" : ... Pirandello, Compagnia UNITRE Montemarciano " 1 0 " "Il Club Delle Zitelle" Ass.ne Art.ca Culturale "Koinè" Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17. Tutte le somme ricavate saranno devolute alla ...

Teatro - Stefano Accorsi Torna al Manzoni di Monza : in scena "Giocando con Orlando - Assolo" : Stefano Accorsi ritorna al Teatro Manzoni di Monza domenica 13 gennaio alle 21 in una sola replica: in scena "Giocando con Orlando - Assolo", un testo adattato per l'attore da Marco Baliani. La ...