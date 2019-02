Torino | furia Mazzarri | ' Sono arrabbiato | l' arbitro ci ha penalizzato'

Torino ancora penalizzato - Mazzarri è una furia! : Pareggio beffa per il Torino contro il Sassuolo, i granata avrebbero meritato il successo, ancora un errore arbitrale ed altro rigore non concesso per un fallo su Zaza, furioso Mazzarri ai microfoni di Radio Rai: “Contatto Marlon-Zaza? Ci tengo a precisare che non ci lamentiamo ma guardiamo i fatti, per noi era rigore netto, non capiamo perché non sia andato a rivederlo l’arbitro. Non mi è piaciuta la mia squadra, sono stati ...