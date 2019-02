Toninelli ordina un' ispezione sulla A22 | La gestione tornerà pubblica

huffingtonpost

: L'ammiraglio Toninelli ordina a nave ONG (psst psst, ammira' sta per NON GOVERNATIVE) di andare in Olanda, magari a… - vittoriozucconi : L'ammiraglio Toninelli ordina a nave ONG (psst psst, ammira' sta per NON GOVERNATIVE) di andare in Olanda, magari a… - matteo_turri : monomaniaci... Meteo: in Alto Adige riprende a nevicare. Toninelli ordina ispezione sulla A22 del Brennero - infoitsalute : Toninelli ordina controlli sulla A22 del Brennero -

(Di domenica 3 febbraio 2019) "Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorniA22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un'per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione". Lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo, in una nota nel quale ricorda che la concessione è scaduta da anni e si è "ad un passo dal rinnovo con unatotalmentee più conveniente"."Per ladell'A22 la concessione è scaduta da anni e siamo a un passo da rinnovarla con unatotalmentee più conveniente per i territori e per chi viaggia - aggiunge - Nonostante ciò l'attuale concessionario, la cuinon si può dire sia stata soddisfacente in questi giorni, e che ...