Tiro a volo | GP Marocco 2019 | vince Silvana Stanco | terza Jessica Rossi | al maschile

Tiro a volo - scatta il Gp Internazionale del Marocco : la lista degli azzurri convocati : Gli azzurri, accompagnati da Pera e dal Preparatore Atletico Fabio Partigiani, partiranno oggi alla volta della capitale marocchina ed avranno due giorni di tempo per prendere confidenza con le pedane La stagione agonistica Internazionale del Tiro a volo prenderà il via il prossimo 15 marzo con la Prima Prova di Coppa del Mondo ad Acapulco e per la Squadre Nazionali è tempo di scaldare i motori per affrontare al meglio l’importante ...

Tiro a volo - l’Italia inizia la stagione : i convocati per le gare di Rabat. Spiccano Giovanni Pellielo e Jessica Rossi : La stagione 2019 del Tiro a volo scatterà il pRossimo 15 marzo con la prima tappa della Coppa del Mondo ad Acapulco (Messico) ma ovviamente le Nazionali stanno già scaldando i motori per affrontare al meglio la stagione in cui verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia parteciperà al Gran Premio Internazionale del Marocco, in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio a Rabat. Questi gli azzurri convocati dal DT ...

Tiro al volo – Fossa Olimpica : in 372 in gara per il regionale invernale [GALLERY] : In 372 per regionale invernale F.O. A Est Pezzaioli allunga il passo. A Ovest, Arlunese sorprende ma Uboldo ribatte. Fine settimana, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, caratterizzato dai campionati regionali invernali lombardi di Fossa Olimpica, le cui fasi di qualificazione alla finale del 24 febbraio al Concaverde sono giunte al giro di boa, e dall’esordio del regionale di Fossa Universale, con un totale di presenze ...

Tiro al volo – Campionato Regionale Fossa Olimpica : in gara 404 tiratori : Regionale di F.O – Pezzaioli, Uboldo e Accademia Lombarda a tutto gas. In gara, 404 tiratori Motori già caldi in campo, in questa terza giornata del Campionato Regionale invernale lombardo di Fossa Olimpica, per molti team che, di fatto, sono usciti allo scoperto dandoci la possibilità di tastare loro il polso. Picasa Nella zona Est, con 281 tiratori, in rappresentanza di 12 società, ad ospitare questa terza prova di qualificazione alla ...

Tiro a Volo – Campionato invernale di Compak : prima giornata all’insegna di Albeni : Compak: Abeni il migliore nella prima giornata del regionale Dalle pedane del Tav Bergamo ha preso il via, sabato e domenica scorsa, il Campionato invernale di Compak con allo start 88 tiratori in rappresentanza di 11 sodalizi lombardi. A dirigere e coordinare le operazioni di questo circuito che consta di 5 prove, tutte sulla distanza dei 75 piattelli ciascuna con la possibilità di poter scartare la prestazione meno performante, il ...

Tiro a volo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali ed Europei a Lonato! : Il 2019 del Tiro a volo vedrà protagonista l’Italia, almeno a livello organizzativo: a Lonato infatti saranno assegnati i titoli Europei e Mondiali. Le quattro tappe di Coppa del Mondo (le Finali sono escluse) assegneranno pass olimpici, come anche gli Europei e gli European Games, ma non i Mondiali. In contemporanea con la rassegna iridata, si terranno anche le Universiadi. calendario Tiro a volo 2019 15.03 – 26.03 Coppa del Mondo ...

Tiro a volo - Paolo Cavarzan si aggiudica la vittoria del circuito invernale 2018 del Concaverde : Dopo averla sfiorata l’anno scorso, stavolta l’atleta trevigiano si aggiudica la vittoria del circuito invernale 2019 del Concaverde Chi la dura la vince. È stato il pluridecorato Paolo Cavarzan a mettersi meritatamente in tasca i biglietti con destinazione Doha, messi in palio anche quest’anno dal Trap Concaverde per il vincitore del circuito invernale, insieme all’iscrizione al Qatar Shotgun Open 2019, una delle più prestigiose ...

‘Shooting data’ – Presentata al Trap Concaverde di Lonato del Gard la prima piattaforma digitale del Tiro a volo : Anteprima al Concaverde per Shooting Data, la prima piattaforma digitale al mondo per il Tiro a volo E’ stata Presentata in anteprima sabato scorso, al Trap Concaverde di Lonato del Garda, Shooting Data, una vera e propria piattaforma digitale, un autentico passo avanti nel modo di allenarsi e agevolare il tiratore a migliorare le proprie performance nella pratica del Tiro a volo. Il sistema, infatti, si prefigge in primis di aiutare ...

Volontariato - Tirocinio - lavoro : dall'Ue arrivano 10 milioni per i giovani under 30 : L'Agenzia Nazionale per i giovani, Ang, ha presentato il 'Corpo Europeo di Solidarietà', la nuova iniziativa dell'Unione Europea, gestita in Italia dall'Ang, che offre ai giovani opportunità di ...

È ufficiale - nel 2019 Lonato ospiterà il campionato del mondo di Tiro a volo : La struttura lonatese ospiterà sia il prossimo campionato del mondo che quello continentale di tiro a volo Lonato è di nuovo capitale mondiale del tiro a volo. L’assemblea generale della ISSF (International Shooting Sport Federation) riunita a Monaco di Baviera, in Germania, ha assegnato all’Italia l’organizzazione del campionato iridato di tiro a volo, che si terrà nel mese di luglio 2019. La candidatura del Concaverde di Lonato del Garda ...