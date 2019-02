Tennis | WTA Hua Hin 2019 | Dayana Yastremska supera in finale Alja Tomljanovic e si impone

Tennis - WTA San Pietroburgo 2019 : Kiki Bertens e Donna Vekic le finaliste del torneo russo : Saranno l’olandese Kiki Bertens e la croata Donna Vekic ad affrontarsi nella finale del WTA di San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo, l’orange (n.8 del mondo) ha superato nella partita più attesa la bielorussa Aryna Sabalenka (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Un match nel quale la tulipana si è sempre trovata a comandare lo score, costringendo la rivale ad inseguire. Nel primo ...

Tennis - WTA Hua Hin 2019 : Dayana Yastremska e Ajla Tomljanovic in finale nel torneo thailandese : Saranno l’ucraina Dayana Yastremska e l’australiana Ajla Tomljanovic a disputare la finale del torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia. L’ucraina, 18 anni, si conferma tra le promesse più importanti del Tennis mondiale dopo aver conquistato il terzo turno a Melbourne, e al successo nei quarti su Garbiñe Muguruza fa seguire quello in semifinale su Magda Linette per 6-2 6-3. L’australiana, invece, supera Tamara Zidansek per ...

WTA San Pietroburgo – Aryna Sabalenka spazza via Van Uytvanck : la Tennista bielorussa vola ai quarti : Aryna Sabalenka ottiene una facile vittoria contro Alison Van Uytvanck negli ottavi di finale del WTA di San Pietroburgo: la tennista bielorussa si impone in 2 set Dopo aver saltato il primo turno grazie al bye da testa di serie numero 4, Aryna Sabalenka (n°10 WTA) fa il suo esordio nel WTA di San Pietroburgo. La tennista bielorussa si impone senza patemi in 1 ora e 11 minuti sulla belga Alison Van Uytvanck (n°52 WTA), assicurandosi i due ...

Tennis - Ranking WTA (28 gennaio 2019) : Naomi Osaka nuova numero del mondo - Giorgi miglior azzurra : Naomi Osaka è la nuova numero uno del mondo. La giapponese grazie alla vittoria negli Australian Open 2019 è salita in vetta al Ranking. Al secondo posto c’è Petra Kvitova, sconfitta in finale proprio da Osaka. La migliore delle azzurre è Camila Giorgi in 27esima posizione. Top 10 WTA (Ranking al 28.01.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 7030 2 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 6290 3 Simona Halep (Romania) 5582 4 Sloane Stephens (USA) 5307 5 ...

Tennis - WTA Newport Beach 2019 : Bianca Andreescu rimonta e batte Jessica Pegula nell’ultimo atto : Vittoria con prefisso telefonico per la canadese Bianca Vanessa Andreescu, che nell’ultimo atto del torneo WTA 125K di Newport Beach batte la statunitense Jessica Pegula con lo score di 0-6 6-4 6-2 in 98 minuti di gioco. Grandi salti per entrambe le atlete nella classifica mondiale: la canadese ritocca il best ranking salendo dalla piazza 106 alla 68, mentre la statunitense passa dalla 113 alla 102 (aveva come best ranking la posizione ...

Tennis - Simona Halep non sarà più la numero 1 WTA. In quattro per la successione - Petra Kvitova in pole : Simona Halep da lunedì non sarà più numero uno al mondo: la vittoria della ceca Petra Kvitova contro l’australiana Ashleigh Barty detronizza la Tennista romena ed apre la lotta alla successione. Sono quattro le pretendenti alla vetta WTA: la nipponica Naomi Osaka, l’ucraina Elina Svitolina e le ceche Karolina Pliskova e, appunto, Petra Kvitova. Di queste quattro soltanto Pliskova è già stata numero uno, mentre Kvitova al massimo è ...

Tennis - Ranking WTA (14 gennaio 2019) : risale Petra Kvitova - perde una posizione Camila Giorgi : Alla vigilia degli Australian Open ecco la graduatoria con la quale si presentano le donne al primo Slam stagionale: guadagna due posti la ceca Petra Kvitova, che scavalca in un colpo solo l’ucraina Elina Svitolina e l’altra ceca Karolina Pliskova. Per il resto nessuna variazione tra le prime dieci al mondo. Top 10 WTA (Ranking al 14.01.2019) 1 Simona Halep (Romania) 6642 2 Angelique Kerber (Germania) 5505 3 Caroline Wozniacki ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Petra Kvitova doma Ashleigh Barty al termine di una lunga battaglia e fa suo il torneo : Va alla ceca Petra Kvitova la finale del torneo WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e venti minuti, esce sconfitta la beniamina di casa Ashleigh Barty, rimontata e battuta con il punteggio finale di 1-6 7-5 7-6 (3). Nel primo set c’è il dominio assoluto di Barty, che in appena 27 minuti fa sua una partita senza storia, illudendo il pubblico di casa e, forse, se stessa, ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : Sofia Kenin vince il suo primo titolo - battuta nettamente la Schmiedlova in finale : primo titolo WTA in carriera per Sofia Kenin: l’americana (nata a Mosca quasi per caso, dato che la famiglia s’è subito spostata negli States) ha superato in finale la slovacca Anna Karolina Schmiedlova col punteggio di 6-3 6-0. La Kenin, vent’anni, si guadagna così anche l’approdo tra le prime 40 del mondo: sarà numero 37 nel ranking mondiale che verrà pubblicato lunedì. Il primo set rimane in equilibrio fino al 3 pari. ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : la finale sarà tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova. Battute Kiki Bertens ed Aliaksandra Sasnovich : La finale del torneo WTA Premier di Sydney (Australia) vedrà opposte la padrona di casa Ashleigh Barty, che ha battuto in rimonta la testa di serie numero 7, l’olandese Kiki Bertens, con lo score di 6-7 (4) 6-4 7-5, e la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 5, che ha asfaltato la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il netto punteggio di 6-1 6-2. Nella prima semifinale l’australiana Ashleigh Barty batte ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : prima finale in carriera per Sofia Kenin - sfiderà Anna Karolina Schmiedlova : finale inedita, quella del torneo WTA di Hobart: a sfidarsi saranno Anna Karolina Schmiedlova e Sofia Kenin. La ceca supera in tre set (7-6(2) 4-6 6-2) la svizzera Belinda Bencic, mentre l’americana è in grado di prevalere per 6-2 6-4 sulla francese Alizé Cornet. La prima semifinale, una vera battaglia, dura oltre due ore e mezza, e quasi la metà di questo tempo è occupata dal solo primo set. Quasi ogni gioco è estremamente lottato, ...

WTA Sydney – La pioggia non ferma Petra Kvitova : la Tennista ceca batte Kerber e accede alla semifinale : Petra Kvitova si aggiudica il big match dei quarti di finale del WTA di Sydney: la tennista ceca, dopo la pausa per la pioggia, supera Kerber e stacca il pass per la semifinale La pioggia scende copiosa su Sydney, ma non ferma lo spettacolo del tennis. Al massimo, lo rallenta. Dopo una lunga pausa che ha interrotto l’incontro dopo i primi game, il big match dei quarti di finale fra Petra Kvitova e Angelique Kerber è proseguito senza ...

WTA Sydney – Kiki Bertens regola Putintseva : la Tennista olandese accede alla semifinale in meno di 1 ora : Kiki Bertens supera senza troppa difficoltà Yulia Putintseva: la tennista olandese si impone con un doppio 2-6 in meno di un’ora di gioco Dopo l’exploit contro Sloane Stephens nella giornata di ieri, il cammino di Yulia Putintseva all’interno del WTA di Sydney si ferma ai quarti di finale. La tennista kazaka si arrende in 59 minuti contro una solida Kiki Bertens, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile e premiata la scorsa ...

Tennis - WTA di Hobart : cadono le ‘stelle’ Garcia e Buzarnescu : Garcia e Buzarnescu già fuori nel torneo WTA di Hobart, appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open Subito sorprese nell'”Hobart International”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento della città neozelandese, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (insieme a Sydney). E’ uscita di scena ...