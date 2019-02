Tav | Salvini boccia Di Maio | ' Grandi opere | nessuno stop Piano Marshall per il rilancio'

Tav - Salvini : Di Maio? Non litigo ma più utile finire opera : Roma, 3 feb., askanews, - 'Io non litigo con nessuno' ma 'se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria è più utile finirla o lasciarla così? Per capirlo non serve una laurea al Politecnico'. Lo ha ...

Tav - Matteo Salvini gela i 5S : “Nessuno stop - faremo Piano Marshall sulle opere pubbliche” : Secondo il ministro degli Interni Matteo Salvini "si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". E lancia "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche".Continua a leggere

Tav - nuova lite Di Maio-Salvini : Conte : «Scelta dopo costi-benefici» : Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro». Il leader della Lega: «Troveremo un’intesa». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Di Maio : «Niente Tav con M5S al governo». Salvini : «Opera da fare subito» : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Salvini : "Non fermeremo la Tav - col M5s troveremo un accordo come sempre" : "Nessuno stop" sulla Tav, anzi "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche": il vicepremier Matteo Salvini fa avanti diritto. In un'intervista al Mattino, rilancia il progetto della ferrovia Torino-Lione e assicura che il braccio di ferro con il M5s troverà una composizione. "L'intesa si trova sempre" e come "è stato in questi otto mesi, sarà anche stavolta". Per Salvini, non solo si va avanti sulla Tav, ma "in un momento di rallentamento ...

