Tav | Matteo Salvini gela i 5S | “Nessuno stop | faremo Piano Marshall sulle opere pubbliche”

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...

"Riduce traffico e inquinamento". Sulla Tav Matteo Salvini usa argomenti Cinquestelle : Matteo Salvini va a Chiomonte in visita al cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione e agita le acque, già mosse, della maggioranza M5s-Lega. Gilet arancione, stivali e caschetto di protezione, indossati per motivi di sicurezza, il vice premier leghista ribadisce che la linea della Lega è da sempre a favore della realizzazione della "incredibile ed eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il ...

Brindisi per la Tav. Matteo Salvini a Chiomonte - nella pancia della Torino-Lione : Un vino piemontese per brindare in mezzo agli operai dentro il tunnel di Chiomonte nel giorno del big snow: "Lo vedete? Eccolo qui, il tunnel dei lavori della Tav c'è. Non è un campo di grano". E Matteo Salvini oltre a parlare qui dentro, da un palchetto montato per il suo arrivo, si ferma anche a bere. Bicchieri in alto ed ecco l'ennesima provocazione del vicepremier leghista indirizzata all'alleato e pari grado Luigi Di Maio. Lo ...

Matteo Salvini in visita al cantiere Tav dà 'lezioni' di selfie vestito da poliziotto : Foto di gruppo con gli operai della Tav a Chiomonte durante la sua visita al cantiere. All'interno della galleria il ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini, che vestiva la divisa della ...

Tav - Salvini a Chiomonte : «Si faccia». Scontro con M5S : «Matteo mente» : «Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti». Lo ha detto chiaro e tondo il ministro Matteo Salvini al suo arrivo nel cantiere Tav di Chiomonte dove in...

Matteo Salvini ancora contro i grillini : si alla Tav : Chissà come andrà a finire in questa eterna disputa tra alleati divisi su tutto? Sulle trivelle alla fine ha prevalso

Matteo Politano : “Non mi aspetTavo un inizio cosi - voglio solo migliorare” : Matteo Politano ha parlato a Sky Sport nella settimana di preparazione della gara contro i neroverdi “Il Sassuolo quest’anno è una squadra forte che gioca bene a calcio. Abbiamo visto che ha messo in difficoltà tutte le grandi, compresi noi all’andata, quindi sarà una partita difficile soprattutto perché non avremo l’aiuto dei nostri tifosi. Sarà una partita davvero complicata”.Proprio con la maglia del Sassuolo ...

A processo per rivelazione di segreto d'ufficio due magistrati che sTavano indagando su Matteo Messina Denaro : Due magistrati antimafia sono a processo su richiesta della Procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Lo rivela l'Agi. I fatti si riferiscono alle indagini sulla cattura del latitante di mafia Matteo Messina Denaro, originario di Castelvetrano (Trapani) e ricercato dal 1993. Si tratta di due fascicoli differenti, il primo aperto nel 2016 e l'altro nel 2017. Entrambi i procedimenti sono già al vaglio dei giudici del ...

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al Tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i migranti - la Lega non ha perso nemmeno sTavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...