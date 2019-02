Tav | Forza Italia smonta il governo | Va fatta | porta progresso e benefici

Tav - gli esponenti di Forza Italia contro il no alla Tav : "L'opera va fatta - porta progresso e benefici" : "Tav: sì, no, forse. In queste ore ne stiamo sentendo davvero delle belle. E credo sia arrivato il momento di dire chiaramente agli Italiani che la fantomatica analisi costi-benefici è una fake news, una bufala appaltata ai comitati no Tav, priva di valore effettivo". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook, in queste ore, Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera. Che ha poi aggiunto: "La Torino-Lione è un'opera che ...

A Bari ignorano la Poli : via al Tavolo delle primarie per Lecce di Fratelli d'Italia - fittiani e Lega. L'appello a Forza Italia :

Forza Italia - il nuovo capo della comunicazione alla Camera è l’ex porTavoce di Alfano : Una fedelissima di Angelino Alfano torna in Forza Italia. Non si tratta dell’ennesimo ritorno politico, ma di un cambio della guardia al vertice della comunicazione berlusconiana a Montecitorio. Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati azzurri, avrà un nuovo speaker: si tratta di Danila Subranni, ex assistente e portavoce storico di Alfano. La nomina, riferiscono fonti azzurre, verrà ufficializzata presto, ma già ieri Subranni si ...

Manifestazione sì Tav a Torino : in piazza anche Lega - Pd e Forza Italia. FOTO : Manifestazione sì Tav a Torino: in piazza anche Lega, Pd e Forza Italia. FOTO I sostenitori dell'Alta Velocità, a due mesi di distanza, sono tornati in piazza Castello. Tra loro anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino e decine di sindaci Parole chiave: ...

Sì Tav in piazza a Torino : al flashmob anche Lega e Forza Italia : In piazza per il flashmob - organizzato dal comitato Sì Torino va avanti e Sì Lavoro - anche i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cooperazione e delle professioni. Circa 35 le sigle che ...

CiviTavecchia D'OtTavio - Forza Italia - : 'Sentir parlare il sindaco di Enel e ambiente mette tristezza' : ... cancellando per pochi spicci un impegno di investimenti di 300 milioni di euro, indebitando per altri 10 milioni l'amministrazione comunale di Civitavecchia unico caso penso nel mondo, e hanno ...

CiviTavecchia D'Angelo replica a D'OtTavio : 'Forza Italia è in un momento di grande confusione. Stupito per le dichiarazioni del suo ... : ... invitandolo ad occuparsi del suo partito e di ciò che rimane piuttosto che dare sfogo ad una folle interpretazione politica della mia intervista che porta a creare ancora più confusione di quello ...

Fico "impone" il Global Compact : "L'Italia deve per forza sedersi al Tavolo". Ma Lega-M5S rinviano : Fico torna alla carica. E stavolta lo fa con termini perentori, quasi fosse un ordine. L'Italia - dice - sul Global Compact 'deve per forza sedersi al tavolo'. Per forza. Alla Camera la maggioranza ...

Belen Rodriguez - il papà GusTavo impazzisce/ Lancia oggetti dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

NO Tav IN 70MILA A TORINO/ Forza Italia 'Assente il M5s - sanno che non possono bloccare l'opera' - IlSussidiario.net : TORINO, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.