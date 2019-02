Tav | Di Maio | “Ridimensionamento è supercazzola” Poi Di Battista si arrabbia con

Diciotti - Salvini : «Votino con coscienza». Di Maio e Tav : «Ridurla è una superc...» : Il ministro dell’Interno durante un comizio si rivolge agli alleati : «Non siamo al mercato, non ho bisogno di aiutini». Il collega del Lavoro “ribadisce” la sua posizione sulla Torino-Lione

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Tav. Salvini : "Meglio finirla". Di Maio insiste : "Non si farà. Ridimensionamento? E' supercazzola" : Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del mondo". Così Salvini durante il suo tour in Abruzzo, in vista dell'appuntamento ...

Tav - Di Maio replica a Salvini : "Ridimensionare l'opera? È una supercazzola" : Questa domenica non è iniziata sotto i migliori auspici per il governo di Giuseppe Conte. Lo scontro sulla Tav Torino-Lione è più aperto che mai e se stamattina il vicepremier Matteo Salvini aveva confermato la realizzazione dell'opera, dettando di fatto la linea dell'esecutivo e dando per certo un accordo col Movimento 5 Stelle, il collega Luigi Di Maio non si è detto altrettanto aperto al dialogo.Ribadendo la posizione di M5S già espressa a ...

Tav - Di Maio : Salvini? Sconsiglio di creare tensioni in governo : Roma, 3 feb., askanews, - 'Per me valgono le priorità. In questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio: ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'...

Di Maio a Salvini : "Ridimensionamento Tav? Una supercazzola" : La Tav continua a dividere gli alleati di governo. "Alla fine non si farà - dice Di Maio - il tema non è il ridimensionamento dell'opera, se parliamo di ridimensionamento parliamo di una supercazzola". Di idea opposta Matteo Salvini: "Non servono scenziati per capire l'utilità dell'opera". Il vicepremier M5s si sofferma anche sul caso Diciotti: "Non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità, questo è un caso diverso ...

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «Basta creare tensioni» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Tav - Di Maio : «Il ridimensionamento è supercazzola». Salvini : «Nessuno scambio con la Diciotti» : «Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini, ho fatto il ministro, io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le ...

Luigi Di Maio : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...

Tav - Salvini : "Nessuno stop". Di Maio ribadisce : "Con noi non si farà" | : Il ministro dell'Interno non cambia idea ma si dice tranquillo riguardo i toni usati dagli alleati grillini: "Un'intesa si troverà, come negli ultimi otto mesi". Ma il collega grillino ribadisce: "Il ...

