Supermarket nelle ville venete? No grazie - l'arte non si (s)vende : Lo chiamano "il supermercato più bello d'Italia". È quello che nel 2016 è stato aperto in centro a Venezia, trasformando il Teatro Italia, un grazioso teatro affrescato in stile liberty nei primi decenni del Novecento, in un centro commerciale dove comprare dentifrici, assorbenti e carote lesse.Sicuramente si è ispirata a questo esempio Italia Nostra, sezione di Treviso, che ha proposto di trasformare le ville venete, bisognose di restauri, in ...