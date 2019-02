Sulla Tav lo scontro è durissimo | la Lega insiste | i 5 stelle per il no

Salvini : "Nessuno stop Sulla Tav Con il M5S l'intesa si trova sempre" : "Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'intesa si trova sempre. Così è stato in questi otto mesi. E sarà così anche stavolta". Matteo Salvini risponde alla chiusura Di Maio e Di Battista sulla Tav. Toni da crisi di governo? "Il mio tono è quello del pragmatismo - replica il vicepremier... Segui su affaritaliani.it

Alta tensione nel governo Sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Salvini boccia Di Maio Sulla Tav : 'Grandi opere - piano Marshall' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Salvini boccia Di Maio Sulla Tav : «Grandi opere - piano Marshall» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Sulla Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c’è storia». Al suo fianco, dalle piazze d’Abruzzo, Alessandro Di Battista si fa greve: «Se la Lega intende andare avanti su quel buco inutile che costa 20 miliardi, tornasse da Berlusconi ...

A che punto è il braccio di ferro Sulla Tav : Lega e Movimento 5 Stelle troveranno ancora una volta una soluzione. Anche sulla Tav. Alla fine di una giornata scandita da botta e risposta a distanza tra esponenti delle due anime del governo, è Matteo Salvini a gettare acqua sul fuoco della polemica. Da Giulianova, dove ha arringato sulla necessità di dare piu' sicurezza agli Abruzzesi votando Lega alle Regionali, il ministro dell'Interno ha voluto chiudere la polemica: ...

Scontro aperto Sulla Tav Di Battista : "Se Lega la vuole - torni da Cav" : Roma, 2 feb., AdnKronos, - Non si placa lo Scontro di governo sulla Tav. "Prima si fa meglio è" ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini. Ma oggi l'altro vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la ...

Di Maio sfida Salvini Sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Scontro nel governo Sulla Tav. ?Di Maio : "Non si farà mai" : La Tav continua a far scornare leghisti e grillini. Perché se da una parte l'ala verde del governo la vuole, dall'altra l'ala gialla non ne vuole nemmeno sentir parlare. Così, mentre ieri il vice premier Matto Salvini è andato a Chiomonte per visitare il cantiere della Tav, ("Prima si fa meglio è. Ci sono 25 km di tunnel scavato sotto la montagna. Sospendere l'opera e chiudere i buchi aperti costa più che andare avanti. Ritengo più utile ...

Di Maio stoppa Salvini Sulla Tav : 'Con noi al governo quell'opera non si fa' : E' la riposta lapidaria alle parole dell'altro vicepresidente del Consiglio, che ieri in Valsusa ha riacceso le tensioni nel governo ribadendo il suo sostegno all'opera

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini Sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,