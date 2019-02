Street control | il calendario settimanale delle verifiche della polizia locale

Ecco Street control - l'arma in più delle pattuglie : Si chiamano Street Control le telecamere di ultima generazione che ben presto diventeranno lo spauracchio degli automobilisti. Vengono montate con una calamita sopra le auto delle pattuglie della ...

Sicurezza Stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto (3) : (AdnKronos) - “Negli ultimi 5 anni a Verona sono stati sequestrati ben 4 mila 375 veicoli non in regola – ha detto Altamura -, dei quali 758 solo nel 2018. Grazie a Giano2 abbiamo intensificato i controlli, facilitati dal confronto incrociato dei database in tempo reale. Da oggi, con questa strument

Sicurezza Stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto (2) : (AdnKronos) - “Siamo orgogliosi che Verona sia il capoluogo pilota di questo importante progetto – ha detto Sboarina -. Una scelta dettata dal fatto che nell’ultimo anno abbiamo investito parecchio in strumentazioni e servizi di eccellenza, oltre che in controlli e iniziative di sensibilizzazione, p

Sicurezza Stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto : Verona, 17 dic. (AdnKronos) - Da oggi, chi circolerà privo di copertura assicurativa o senza aver fatto la revisione non avrà più vita facile. Verona si fa nuovamente capofila nazionale per la Sicurezza Stradale. E a supporto del già collaudato Giano2, arrivano 2 telecamere di ultima generazione “St

Rc Auto - 2 - 8 milioni di veicoli ne sono privi. Accertamenti con lo Street Control : È una vera e propria piaga sociale quella degli Automobilisti che circolano senza assicurazione in regola: in Italia sono oltre 2,8 milioni i veicoli privi di Rca, circa il 6,3% del totale; e nel sud del Paese si toccano picchi del 10%. Dati emersi nel corso del convegno nazionale “La sicurezza stradale: tra esigenze di sicurezza, tecniche investigative e tutela amministrativa”, organizzato a Cagliari dalla Polizia stradale. Vi hanno ...