Stefania e Amanda Sandrelli | «Noi più unite che mai | Gino Paoli un uomo straordinario»

Stefania Sandrelli e Amanda : problema in diretta a Domenica In : Domenica In: Stefania Sandrelli ospite con la figlia Amanda, ma ha un imprevisto in diretta… Intervista con gaffe, è il caso di dirlo, quella rilasciata oggi a Domenica In da Stefania e Amanda Sandrelli. In realtà nel corso dell’intervista vera e propria non è accaduto nulla di strano: il piccolo imprevisto è avvenuto invece subito dopo l’ingresso in studio delle due attrici. Mara Venier ha infatti avviato l’intervista ...