Sprofondo nerazzurro a San Siro | Santander rilancia il Bologna e inguaia Spalletti

(Di domenica 3 febbraio 2019) Contro ilci si attendeva il riscatto da parte dell'Inter, dopo la cocente eliminazioni ai quarti di finale di Coppa Italia di giovedì sera contro la Lazio. Un riscatto che non è arrivato, anzi, i nerazzurri sono stati battuti per 0-1 dagli emiliani e sono usciti tra i fischi assordanti degli oltre 5000 tifosi presenti a SanPerisic si conferma svogliato e poco concreto C'era grande attesa per la sfida tra Inter e, valevole per la 22esima giornata, che doveva in un certo modo sancire il rilancio della squadra nerazzurra, dopo il malumore dei tifosi per via degli ultimi deludenti risultati. La squadra di Lucianoha tradito nuovamente, visto e considerato che anche ilè riuscito a fare bella figura a San, conquistando addirittura tre punti che alla vigilia sembravano impensabili. Il tecnico toscano si è affidato inizialmente al 4-3-3, ...