Sparatoria a Roma | grave Manuel Bortuzzo Caccia a due romani

Identificati autori Sparatoria a Roma : 20.28 E' caccia a due persone, probabili responsabili del grave ferimento del giovane di 19 anni la scorsa notte a Roma. Almeno uno dei due è stato identificato ed è residente nel quadrante sud di Roma, a pochi chilometri dal luogo dell' episodio, ma al momento non sarebbe reperibile. "Quei due hanno sparato a un centinaio di metri dagli agenti di polizia intervenuti al pub per sedare la rissa, con la quale la vittima non c'entrava nulla" ...

Roma : vittima Sparatoria Magliana era osservato speciale : Roma – Era sorvegliato speciale il 34enne in fin di vita, vittima di un agguato a Roma a colpi di pistola davanti a un asilo questa mattina alla Magliana. L’uomo era stato condannato per aver torturato, picchiato, rapinato e tenuto sequestrato per ore in un appartamento del Torrino un imprenditore. Per quel grave episodio, avvenuto in via Copenaghen 38, venne arrestata e condannata anche Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore ...

Roma - misteriosa Sparatoria nelle case popolari di Guidonia : feriti padre e figlio : I vicini li descrivono come una famiglia tranquilla. Eppure padre e figlio sono rimasti coinvolti, nella mattinata di venerdì 4 gennaio, in una sparatoria all’interno della propria abitazione in una palazzina popolare a Guidonia, vicino Roma. Si tratta di un uomo di 62 anni e del figlio ventiquattrenne, entrambi feriti. Il primo è stato colpito alla gamba da un proiettile mentre il secondo è stato malmenato nel corso di una violenta ...

